ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Милионерско бебе стана на 1
Първият рожден ден винаги е най-емоционалният момент за всеки родител, а семейство Бачорски превърна този ден в истинска вълшебна приказка. Това се случва благодарение на Атанасия, която не веднъж е показвала, че обича да декорира и изпипва всичко до последния детайл. Този път тя с помощта на дизайнер преобразява семейната механа и я превръща в красива бална зала. Обградени от приятели, близки и много празничен блясък, семейството посрещна гостите си в тематична обстановка, подчинена на стилното съчетание между бяло и сребристосиво.
Център на вниманието, разбира се, е рожденикът Боян, който изглежда като истински джентълмен в сив костюм, съчетан с класическа бяла риза. Любопитен детайл е, че по-големият му брат, Даниел, е облечен по абсолютно същия начин.
Атанасия залага на изключително елегантна дълга рокля в сиво с фини бляскави елементи, която прекрасно пасва с общата концепция на партито. Таткото Даниел е по-лежерен, но със стилен аутфит с бяла риза и сив панталон, а чаровната първородна дъщеря Емели Бачорски блести в рокля, достойна за истинска принцеса. Кулминацията на вечерта е триетажна торта в бяло и нежно бебешко синьо, която се оказва по-голяма от самия рожденик.
Атанасия не крие вълнението си и споделя кадри от личния си архив в Instagram, придружени от трогателни думи.
"1 годинка, 6 зъбчета, 1000 усмивки и торта по-голяма от теб. Ти си нашето късметче Боян. Мама и Тати те обичат много“, написа тя в описанието на публикацията.
На партито присъстват и редица популярни лица, сред които инфлуенсърката Галя Симеонова, която също споделя забавни моменти от атмосферата в социалните мрежи. От видеата се вижда, че тя е в компанията на съпруга си.
Припомняме, че Боян се появи на бял свят на 10 януари 2025 година, превръщайки се в най-големия подарък за фамилията в началото на миналата година. Щастливите родители споделиха първите кадри на своя "малък принц“ още от болничната стая, а Атанасия често разказваше пред последователите си за това колко различно е преминала втората й бременност.
През септември 2024 година семейството отпразнува друг важен момент – кръщенето на Боян. Тогава фамилията отново събра светския елит на бляскаво събитие, за да въведе малкия си син във вярата, пише Ladyzone.
Даниел Бачорски съвсем скоро участва в най-новото предаване в ефира на bTV "Traitors: Игра на предатели“, където беше в ролята на Предател.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2962
|
|предишна страница [ 1/494 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS