ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Милионерско бебе стана на 1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45Коментари (0)551
©
виж галерията
Малкият син на бизнесмена Даниел Бачорски и неговата половинка Атанасия навърши една годинка. Щастливото семейство отбеляза празника на малкия Боян с пищно тържество, на което всеки детайл беше изпипан до съвършенство – от огромната торта до координираните визии на цялата фамилия.

Първият рожден ден винаги е най-емоционалният момент за всеки родител, а семейство Бачорски превърна този ден в истинска вълшебна приказка. Това се случва благодарение на Атанасия, която не веднъж е показвала, че обича да декорира и изпипва всичко до последния детайл. Този път тя с помощта на дизайнер преобразява семейната механа и я превръща в красива бална зала. Обградени от приятели, близки и много празничен блясък, семейството посрещна гостите си в тематична обстановка, подчинена на стилното съчетание между бяло и сребристосиво.

Център на вниманието, разбира се, е рожденикът Боян, който изглежда като истински джентълмен в сив костюм, съчетан с класическа бяла риза. Любопитен детайл е, че по-големият му брат, Даниел, е облечен по абсолютно същия начин.

Атанасия залага на изключително елегантна дълга рокля в сиво с фини бляскави елементи, която прекрасно пасва с общата концепция на партито. Таткото Даниел е по-лежерен, но със стилен аутфит с бяла риза и сив панталон, а чаровната първородна дъщеря Емели Бачорски блести в рокля, достойна за истинска принцеса. Кулминацията на вечерта е триетажна торта в бяло и нежно бебешко синьо, която се оказва по-голяма от самия рожденик.

Атанасия не крие вълнението си и споделя кадри от личния си архив в Instagram, придружени от трогателни думи. 

"1 годинка, 6 зъбчета, 1000 усмивки и торта по-голяма от теб. Ти си нашето късметче Боян. Мама и Тати те обичат много“, написа тя в описанието на публикацията.

На партито присъстват и редица популярни лица, сред които инфлуенсърката Галя Симеонова, която също споделя забавни моменти от атмосферата в социалните мрежи. От видеата се вижда, че тя е в компанията на съпруга си.  

Припомняме, че Боян се появи на бял свят на 10 януари 2025 година, превръщайки се в най-големия подарък за фамилията в началото на миналата година. Щастливите родители споделиха първите кадри на своя "малък принц“ още от болничната стая, а Атанасия често разказваше пред последователите си за това колко различно е преминала втората й бременност.

През септември 2024 година семейството отпразнува друг важен момент – кръщенето на Боян. Тогава фамилията отново събра светския елит на бляскаво събитие, за да въведе малкия си син във вярата, пише Ladyzone.

Даниел Бачорски съвсем скоро участва в най-новото предаване в ефира на bTV "Traitors: Игра на предатели“, където беше в ролята на Предател.



Още по темата: общо новини по темата: 2962
13.01.2026 Бившата и настоящата награбиха Мартин Елвиса на рождения му ден
12.01.2026 Честито на Георги Торнев!
12.01.2026 Азис: Ще се омъжвам
12.01.2026 Нели от "Търси се" напомни за себе си
12.01.2026 Мон Дьо: Никога повече
12.01.2026 Мира Добрева окончателно се отказа
предишна страница [ 1/494 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Борба за почистването на Пловдив
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: