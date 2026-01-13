ИЗПРАТИ НОВИНА
Милица Гладнишка се подигра със Сашо Кадиев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:53
©
Сашо Кадиев и жена му Ивелина Чоева са на луксозна почивка на Малдивите. Неговата колежда Милица Гладнишка обаче реши да се забавлява на негов гръб. 

Тя публикува клип, на който се вижда, че е по домашни дрехи, с капитанска шапка на глава, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Е него е сложила сурвачка, ананас и шоколадови ядки, все едно за закуска, като имитира Сашо Кадиев, който показа, че е неудобно да се яде в басейна, както показват повечето инфлуенсъри.

 "Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", първо пише тя, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".

Катето Евро наля още масло в огъня като написа коментар по видеото:

"Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!", а Гладнишка ѝ отговори в същия дух: "Хаха, права си, Кате".

Сашо отговори, че му липсва вече.


