ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Милица Гладнишка се подигра със Сашо Кадиев
Тя публикува клип, на който се вижда, че е по домашни дрехи, с капитанска шапка на глава, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Е него е сложила сурвачка, ананас и шоколадови ядки, все едно за закуска, като имитира Сашо Кадиев, който показа, че е неудобно да се яде в басейна, както показват повечето инфлуенсъри.
"Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", първо пише тя, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".
Катето Евро наля още масло в огъня като написа коментар по видеото:
"Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!", а Гладнишка ѝ отговори в същия дух: "Хаха, права си, Кате".
Сашо отговори, че му липсва вече.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2968
|предишна страница [ 1/495 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Милионерско бебе стана на 1
09:45 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS