ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Милена малко прекали
Певицата, позната с бунтарски дух и безкомпромисно отношение към клишетата, се появи на сцената в миниатюрна черна пола с къдрици, която по-скоро напомняше аксесоар, отколкото дреха. Върху нея – тясно сако, подчертаващо извивките и годините, тежки кубинки и несломимото самочувствие на жена, която не признава ограничения.
Залата избухна – част от феновете бурно аплодираха своя идол, а други буквално онемяха от гледката. "Обичам Милена, но това беше прекалено!“, сподели зрителка от първите редове. "Не е нужно да доказваш, че си рокаджийка с такава дължина на полата – на 59 човек трябва да знае къде е мярката“, добави друг посетител.
В социалните мрежи коментарите не спряха дни наред. Под постове и снимки от концерта се изсипаха десетки мнения – от "Баба в минижуп!“ до "Милена е вечна и си прави каквото иска – затова я обичаме!“. Някои я упрекнаха в липса на вкус и самопреценка, други я защитиха с аргумента, че "рокът няма възраст и сантиметърът на полата не определя духа“.
Междувременно шоуто, озаглавено "40 години Не’ам нерви“, събра истински парад на родния рок – Фънки, Иван Несторов-Амебата, Денис Ризов, Звезди от "Ахат“, Васо Гюров, Васко Кръпката и Искрен Пецов излязоха редом с Милена. В продължение на два часа тя изстреля над 20 от най-емблематичните си парчета – "Така“, "Месо“, "Робърт“, "Охолен живот“, "Отгоре“, "Ад“ и още много, докато публиката скандираше името ѝ.
Финалът на вечерта бе колкото взривяващ, толкова и поляризиращ – концертът на Милена се превърна не просто в юбилей, а в урок по неподчинение, който отново доказа, че рокът не се носи, а се живее, пише Intrigi.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1882
|предишна страница [ 1/314 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS