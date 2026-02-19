ИЗПРАТИ НОВИНА
Михаела Маринова заговори бъдещото си дете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13
©
Гласът, който разбива стени - жената глас Михаела Маринова е специален гост в новия епизод на “Елизабетско". Пред водещата Елизабет Методиева младата певица разкри най-личните си убеждения, коментира участието си в тазгодишната национална селекция за Евровизия 2026 и сподели детайли от професионалното си ежедневие. Трудно ли е било решението ѝ да замести Етиен Леви? Какво не знаем за опита ѝ като вокален педагог, как се взимат трудни решения преди да излезе на сцената и защо музиката винаги остава първата любов?

Михаела сподели как е приела ролята на вокален педагог в сезон 14 на "Като две капки вода“, в какъв етап от живота ѝ е дошла тази покана и колко голяма отговорност е тази позиция за нея. От шест години тя приема ученици за уроци по пеене първо вкъщи, а след това и в студио и разказва, че педагогиката е нещото, което ѝ дава смисъл - "Талантът е твоята движеща сила“, обобщава тя и разкрива малките трикове за загряване преди концерт, където сънят и рутината са всичко за гласа.

В разговора Михаела говори и за участието си в националната селекция за Евровизия 2026 с "Under Pressure“ - песен, която по думите ѝ се е родила под напрежение и отразява най-силните ѝ моменти в живота. Тя не скри и увереността си: "Много добре знам какво мога и на какво съм способна“, но признава и за страховете, които идват отвъд вниманието, очакванията и подценяването, срещу които води свой личен бунт. Михаела сподели дали би участвала отново, разочарована ли е от второто място и коментира, че вижда селекцията като празник на музиката, а не като състезание между доказали се вече артисти.

Вокалният педагог разказва и за моментите, в които сцената ѝ е била прекалено голяма, за специалната връзка с баба си, която описва като ангел-хранител, и за силата, която черпи от семейството си. Михаела е категорична, че иска сама да постига успехите си, без връзки наготово и че вярва във вътрешната трансформация, която предизвиква срещата с човека до нея. Поради тази причина тя пази връзката си далеч от публичността: "Щастието обича тишината“, казва тя, и обяснява защо личното остава лично.

Епизодът не подминава и провокативните теми: сценичните решения, смелостта да излезеш в откровена визия и въпросите за артиста, който граничи с бурлеската - мечтата ѝ да изиграе роля в този жанр.

Тя говори за професионалните си принципи, за това как трябва да се доказва често и за ролята на упоритостта и дисциплината в постигането на целите.

Михаела не крие, че е максималист и че иска да отгледа бъдещото си дете в близост и приятелство, каквото самата тя е имала със семейството си.

Михаела споделя, че обича да остава насаме със себе си, да събира мислите си и да намира баланс между шума на сцената и тишината на личния свят.

В разговора става дума и за спекакала “Кабаре", в който тя участва, за мечтаната филмова роля, за рокендрол духа, който носи, както и за най-тежкия момент в живота ѝ. Певицата говори и за прошката - казва, че прощава лесно, защото не иска да носи тежести.


