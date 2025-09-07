ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Михаела Маринова все още крие избраника на сърцето си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:50Коментари (0)363
©
Михаела Маринова стяга сватба с новия си любим, чиято самоличност все още пази в тайна. Певицата не я разкри даже, когато в средата на август се похвали, че е сгодена, а актуалното й парче "100 мечти“ е посветено на годеника й. Не е ясно дали е под влиянието на любовта, но в последно време Мишето, както я наричат колеги и фенове, все по-често изненадва със секси визии и на сцената, и в социалните мрежи.

Михаела вече набляга доста на кожените тоалети, а наскоро изскочи на сцена в червен дантелен гащеризон, който не оставяше много на въображението. Преди дни пък певицата се показа в изрязан бански от две части, който детайлно подчертава прелестите й. Вече и фотосесиите й са по-провокативни. Последно гласовитата певица се снима с доста къса пола и горнище с дълги ръкави, под него което е гола. Мишето обаче е залепила черна лепенка на лявата си гърда, която не е закрита от връхната й дреха.

"Като мине концерта, ще мисля за сватбата“, коментира Михаела Маринова наскоро предстоящото събитие в личния й живот. Певицата визира концерта си на 12 септември, с който отбелязва 10 години на сцена. Тя ще празнува с феновете си в София, във "Видас Арт Арена“, като е озаглавила концерта си "100 мечти“ на актуалния си хит, посветен на годеника й. Записала го спонтанно в звукозаписно студио в деня, в който с любимия й имали повод за празнуване. Михаела не издаде на колко месеца е била връзката им тогава. Сподели само, че била вдъхновена от новата любов, когато изпяла "100 мечти“ за първи път. Толкова, че измислила на момента и музиката, и текста на песента.

Певицата не е казвала как точно се е запознала с годеника си, а само, че се срещнали преди година и половина. 27-годишната изпълнителка много бързо разбрала, че тъкмо той е сродната й душа. "От самото начало си кликнахме до тава степен, че просто си казах: "Това е моят човек“, разкривае Михаела. Тя се впечатлила от морала и ценностната система на младия мъж, както и от възпитанието му. Освен това, той умеел да приготвя уникални пилешки крилца – любимото ястие на Мишето, и ги поднасял със соев сос и барбекю сос.

През април любимият на певицата й предложил брак. От тогава тя не сваля годежния пръстен нито на сцената, нито за фотосесия. Наскоро, за поредни кадри позира с млад мъж, но не издаде дали той е годеникът й. Запази мълчание и когато миналия юли показа кадри от почивката си в Италия, като за един от тях е с млад мъж. Двамата са снимани от разстояние, но се виждат ясно, че са се хванали за ръце. Феновете на Михаела още тогава изтълкуваха като заявка, че тъкмо този млад мъж е новата й любов. Той изглежда същият, с когото наскоро се снима във фотосесия. Така че макар да не е издала името му или подробности за него, певицата вече е представила годеника си в социалната мрежа.

Мишето пази в тайна кой е годеникът й, но пък с широка усмивка споделя подробности за предстоящата сватба. Засега певицата и любимият й не са избрали на коя дата официално ще си кажат "Да“, но работят по организацията на събитието. Михаела Маринова смята да се фокусира върху сватбата след концерта си на 12 септември. Певицата признава, че едва ли ще облече традиционна бяла рокля. По-скоро се вижда като рокендрол булка, така че тоалетът й явно ще има кожени елементи.

Михаела мечтае за поне две деца. Певицата вярва, че това ще стане естествено, както се случила любовта с годеника й, а и годежът им.

Преди да срещне настоящата си любов Михаела имаше дълга връзка с футболиста Александър Дюлгеров. След 3-годишна връзка, през януари 2020-а се заговори, че футболистът е предложил брак на певицата по време на романтично пътуване до Париж. В един момент Дюлгеров мистериозно изчезна от публикациите на Мишето в социалните мрежи, а през 2023 г. стана ясно, че са се разделили, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 1173
07.09.2025 И тези двамата скоро ще се женят?
07.09.2025 Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09.2025 Гери Малкоданска: Опитна манекенка съм
07.09.2025 Зейнеб с впечатляваща колекция от бижута
07.09.2025 Ергенът Виктор и бившата на Мартин Елвиса са заедно?
07.09.2025 Франциска стяга куфарите, лети за Ню Йорк
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
На 87 той се завръща по телевизията
20:43 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
17:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
15:27 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Лято 2025
Военният парад в Пекин-2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: