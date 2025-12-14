ИЗПРАТИ НОВИНА
Михаела Маринова е сгодена, но пази в тайна името му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:34
© Нова тв
В новия епизод на подкаста "Храмът на историите“ при Мон Дьо Михаела Маринова отваря вратата към най-дълбоките си истини – за силата и съмнението, за любовта и разочарованията, за сцената като свещено място и за цената на това да останеш автентичен в свят, пълен с маски.

В един от най-честните си разговори до момента тя говори за битките, които е водила, за раните, които е превърнала в сила, и за човека до себе си, който нарича своя дом. Маринова позволява на слушателите да надникнат зад прожекторите и показва не само гласа, който всички познаваме, но и жената, която се учи да прощава, да вярва и да остава вярна на себе си.

Михаела Маринова разкрива колко трудно ѝ е да си прощава и как през годините е преглъщала "буци в гърлото“ заради моменти на недооценяване. Тя признава, че дълго е носила етикета "добре пеещото момиче“, докато не успява да докаже, че е артист с характер и автор, който създава собствената си музика. Въпреки съмнението, което понякога я е преследвало, сцената остава нейният дом и място на абсолютна сила.

"Колко хубаво ще бъде, aко просто отидеш и кажеш: "Виж какво, просто не те харесвам, извинявай", Михаела е непримирима към лицемерието и маските в публичното пространство и вярва, че истинските битки трябва да се водят "очи в очи“. Творческата ѝ опора често е наследството от баба ѝ – талантът да пише, към който се връща всеки път, когато търси вдъхновение сред нейните стихове. Сега ако мога да им отговоря, бих им казала: "Ами да, аз пея. А вие и това не можете", заключва с увереност изпълнителката.

В разговора при Мон Дьо Михаела Маринова признава, че за годините си е разбрала едно важно нещо: "Научих, че силните мъже са рядкост. Особено онези, които трябва да застанат до жена с характер.“ По пътя към любовта често ѝ е било трудно, но съдбата я среща с човека, който "тропна на масата и каза: виж какво, жена, моя си.“ Тя подчертава, че това е "първият и единствен годеж“ в живота ѝ, взет като решение и от двамата, а желанието връзката им да остане далеч от публичното пространство "дойде от самия него“, защото иска "да ме пази от чужди енергии“.

Михаела признава, че предишната ѝ публична връзка я е научила, че "няма нужда всичко да се знае“, а причината за раздялата тогава е била напълно спокойна – "поехме по различни пътища“, защото на 21 години тя не е била готова за големите лични стъпки. Днес обаче не смята, че е избързала с годежа: "Той е моят дом… мъжът, с когото се чувствам най-много вкъщи.“ Михаела описва момента на прозрение почти мистично – "видях аура… ангелите го изпяха… нещо вътре в мен проговори и каза: това е той“, убедена, че всичко в живота ѝ "се случва по най-естествения начин“.


Статистика: