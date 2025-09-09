ИЗПРАТИ НОВИНА
Миглена Ангелова скочи на лекарите
"Лекарите станаха бизнесмени и писари." Това обяви журналистката Миглена Ангелова. Бившата тв водеща, която е родена в Русе, коментира трагедията с починалата 21-годишна родилка в болница в крайдунавския град. Самата Ангелова, която е майка на цели 4 рожби, за щастие "не е имала никакви проблеми при ражданията си". "А родих всичките си деца в Русе", уточни тя.

В края на лятото обществото бе потресено след загадъчната смърт на млада родилка. Всичко започва на 21 август, когато Габриела Георгиева дава живот на второто си дете. Младата жена ражда здраво момченце в Университетската болница в Русе. Само три дни по-късно състоянието й внезапно се влошава и майката издъхва в лечебното заведение. Преди смъртта си родилката се оплаквала от силни болки, но според нейни близки не й било обърнато никакво внимание. Причината за смъртта на Габриела все още е неизяснена.

"Не може лекар да се държи грубо! Той трябва да е внимателен и взискателен. И ако не се отнася по този начин, е необходимо да се заяви, да се каже. Притеснително е в XXI век да не се знае причината", категорична е Мадам "Искрено и лично".

Според Миглена Ангелова проблемът е в това, че е болна цялата здравна система у нас.

"Липсват кадри. Нашето мило здравеопазване е всичко друго, но не и здравеопазване. Интересното е, че винаги го обират тези на най-ниско звено. Промените трябва да са от държавата. Не може лекарите да се превръщат в бизнесмени и писари, които да имат вълшебни нерви, защото трябва да минат през изключително трудна платформа, от която да изписват антибиотици, за да се спази така наречената "пътека", а през нея няма как да бъдат прекарани всички хора", смята известната телевизионерка и настояща инфлуенсърка.

Ангелова признава, че "дъщерите й раждат във Франция и Германия". "Там се изчакват трите дни, защото така е предписано по пътека. Не тръгват да правят веднага секцио. Така е в целия свят вече", пояснява победителката във "ВИП брадър" пред "България Днес" .


Статистика: