|Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Г-жа "Искрено и лично“, известна с безкомпромисния си характер и с това, че никога не мълчи, когато има какво да каже, призна, че именно тази вътрешна нагласа е била двигателят за решенията й да се развежда.
Колко брака има зад гърба си - тя самата вече не помни.
"Трябваше да се напъна за да си ги преброя“, казва тя с усмивка. За нея разводите не са провал, а "прекъсване“. Твърди, че винаги тя е била тази, която дърпа чертата.
"Разбира се, че аз съм виновна за прекъсването на браковете ми. Не мога да издържа някой, който не се развива, някой, който ме лъже. Много гадно ги хващам в крачка“, признава откровено тя.
Един от най-ярките примери за това е бащата на близнаците й. Ангелова разказа, че докато била в родилния дом, се обадила вечерта, за да му каже за децата, които били недоносени и трябвало да останат 20 дни под лекарско наблюдение. Тогава той й вдигнал телефона и започнал да говори на руски.
"Той работеше охрана в бар с руски балет и аз разбрах - щом в просъница говори на чужд език, значи е много напънат. Усетих, че изневерява. После си призна“, разказва тя.
За нея да останеш в подобна връзка е по-лошо от това да се разведеш.
"По-страшно е да имаш един брак, в който ти изневеряват, и да се криете, и накрая толкова да се мразите, че някой някъде да удуши. Аз не мога да живея нещастно“, казва тя. Въпреки че е преживяла няколко развода, Ангелова е убедена, че именно те са я направили по-силна и по-осъзната. "Разводите ме научиха, че съм много готина“, смее се тя. Всичките й връзки са били брачни и всяка една е била урок за това какво иска и какво не иска в живота си.
Миглена отказва да живее в миналото и смята, че се е поучила от грешките си:
"Ако можех да върна времето назад, не само че нямаше да се омъжвам така, ми щях направо да се гръмна“.
"Като дете бях прекалено добра, угаждах на всички. Затова в браковете си опознавах себе си. Днес вече не се съобразявам, показвам какво ми харесва и какво не. Това е свободата, която искам“, категорична е водещата.
След последната си връзка с Кузман, с когото бяха заедно 7 години, тя окончателно е решила да не влиза повече в бракове.
"Обещала съм си, че няма да се женя повече. Приключила съм с това доста отдавна. Мога да разлюбя някого дори след един лош поглед в моя посока“, казва тя. Твърди, че именно този човек я е обидил най-много в живота. "Той е мъртъв за мен. Прошка няма“, отсича Ангелова и допълва, че не иска да го прави популярен, затова избягва да говори за него.
Днес тя е щастлива, че отново е човекът, който е била преди 7 години. "Мислех, че няма да успея да си върна личността, но я върнах. Сега пак съм себе си“, казва с облекчение.
Въпреки бурния си любовен живот Ангелова остава вярна на едно - че никога няма да се примири с връзка без любов и уважение.
"Не мога да си представя да лягам с мъж, когото не харесвам. Това е немислимо за мен. И така съм възпитала и децата си - да търсят искрени отношения“, завършва тя.
