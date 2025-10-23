ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Меган зарязва Хари и той се връща в двореца?
Докато непокорният принц Хари продължава да прави намеци, че иска да се завърне в родината си във Великобритания, се изготвят "планове за действие в извънредни ситуации“, в случай че това доведе до раздяла със съпругата му Меган Маркъл , предава Radar Online.
40-годишният Хари проведе помирителна среща с баща си, крал Чарлз III, по време на продължително посещение в Англия през септември, което отбеляза първата му среща от 19 месеца след поставянето на диагнозата рак на монарха.
Докато беше там, принцът се радваше да участва в благотворителни организации, с които работеше, и се наслаждаваше на вниманието и обожанието, които някога получаваше като работещ член на британското кралско семейство.
Херцогът на Съсекс, спомняйки си за живота, на който някога се е радвал, е оставил 44-годишната Меган "притеснена, че Хари е въвлечен отново в стари модели на манипулация от семейството си “, според вътрешен източник. Тя е "изключително разстроена“ от мисълта да се върне във Великобритания
В резултат на това се разработва "план за развод“, в случай че дуото се раздели заради отказа ѝ да се премести от Калифорния. "Дворецът тихомълком изготвя планове за действие в случай на разцепление“, разкри източник от кралското семейство. "Мисълта е, че Хари може да настоява за завръщане във Великобритания, но Меган няма да иска да се връща от САЩ - и този разкол е потенциално опасен“, добави източникът.
Дворецът не иска Маркъл да разкрива повече тайни за семейството на Хари и взема мерки, според които тя не може да обсъжда кралското семейство в замяна на запазване на кралската си титла, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1888
|предишна страница [ 1/315 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Българка стана "Мисис Вселена 2025"
12:00 / 23.10.2025
Гаф в студиото на bTV, водещ закри държавата
10:08 / 23.10.2025
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS