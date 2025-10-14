ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меган и Хари в топ среща с не кого да е
Херцогът и херцогинята на Съсекс са със наистина впечатляващи визии. Меган Маркъл е достойна за червения килим, демонстрирайки безупречен стил, сочи People. Херцогинята е с рокля без презрамки от туид на Chanel, от колекцията зима-есен 22/23, съчетана с черни елегантни високи обувки с тънък ток и диамантени обеци. Тя е прибрала косата си в елегантен кок и е подчертала чаровните лунички по лицето си с лек бронзант.
Принц Хари също е като за награди "Оскар“. Облечен е в тъмносин костюм, бяла риза с отворена яка и велурени обувки.
Изборът на ресторант не е случаен. "Soho House“ има специално място в сърцата на Съсекс, тъй като именно в лондонския клуб на веригата се е състояла първата им среща през юли 2016 г. Хари разкрива в мемоара си "Spare“, че на втората им среща й е подарил червени, бели и сини мъфини в чест на Деня на независимостта на САЩ.
Компанията на 34-годишния Ед Шийрън – облечен по-небрежно с черна тениска и камуфлажни панталони – допълни блясъка на вечерта. Приятелството между Хари и изпълнителя на "Shape of You“ датира отпреди години. През 2019 г. двамата заснемат забавен видео скеч в подкрепа на Световния ден за психично здраве.
Вечерята с Ед Шийрън бе финалният щрих на изключително активната седмица на двойката в Ню Йорк. Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха на гала вечерта на Project Healthy Minds по повод Световния ден на психичното здраве. Двойката бе удостоена с наградата "Humanitarians of the Year“ за усилията си да изградят по-безопасен и справедлив онлайн свят за семействата и младите хора, както и за приноса им към насърчаване на психичното здраве в глобален мащаб.
Меган отдели време и за обяд с най-добрата си приятелка, тенис звездата Серина Уилямс. Следващата спирка на Меган е Вашингтон, окръг Колумбия, където тя ще говори на срещата на "Най-влиятелните жени“, пише Ladyzone.
