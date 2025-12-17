ИЗПРАТИ НОВИНА
Меган Маркъл загуби надежда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:01
Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл не е имала намерение да посети баща си в болницата по време на възстановяването му след ампутацията на крака и е загубила надежда за бъдещо помирение с него. 81-годишният Томас Маркъл претърпя животоспасяваща операция във Филипините, след като в крака му е бил открит масивен кръвен съсирек.

Според Daily Mail след като не е успяла да осъществи пряк контакт с него, 44-годишната Меган, която не го е виждала, откакто се омъжи за принц Хари през 2018 г., се е свързала с баща си чрез писмо. Смята се обаче, че тя е на мнение, че контактите му с медиите правят бъдещото им помирение малко вероятно. 

Разривът между двамата започна, след като Томас си сътрудничи с папарак в близост до дома си в Мексико, за да бъдат заснети снимки на него, докато пробва костюм преди кралската сватба. Малко след това той получи два инфаркта и бе принуден да се откаже от пътуването си до Обединеното кралство за церемонията.

Той никога не се е срещал със зет си, нито с децата на двойката.

В миналото холивудският режисьор е бил близък с дъщеря си и е подкрепял развитието на нейната актьорска кариера в Лос Анджелис, след като той и майка й Дория се развеждат, когато Меган е на шест години. 

Наскоро стана известно, че Томас Маркъл е изразил желание да разговаря с дъщеря си и в интервю за Daily Mail заяви, че винаги е бил отворен за помирение, че никога не е спирал да я обича и че не желае да умре отчужден от нея. Той също така сподели желанието си да се срещне с внуците си и евентуално със съпруга й. По-късно се появи информация, че след разрива помежду им херцогинята е изтрила телефонния му номер. Писмото, което му е изпратила, е било доставено лично до болничното му легло от адвокат, с указание срещата да бъде заснета на видео, за да може записът да бъде изпратен обратно на херцогинята. 

Към момента Томас Маркъл е преместен от интензивно отделение докато продължава възстановяването му. Той е започнал физиотерапия, като се очаква да му бъде поставена протеза, след като раната на крака му заздравее.


Още по темата: общо новини по темата: 2622
17.12.2025 Без Гала в "На кафе", водещата замина за лечение
17.12.2025 Актриса сподели подробности за жена си
17.12.2025 Принц Андрю се настанява в занемарена ферма
17.12.2025 Селин Дион в нова битка за любовта
17.12.2025 Събраха се, но без един, който вече не е между живите
17.12.2025 Маги почти призна за Калоян
Още новини от Любопитни новини:
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
Риалити звезда дарява дрехите си, след като отслабна със 78 килог...
22:55 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място в Пловдив...
20:41 / 16.12.2025

