© виж галерията Меган Маркъл говори за много неща в новата си статия за Harper's BAZAAR, но за никое толкова, колкото за желанието си за автентичност. 44-годишната херцогиня на Съсекс "преследва живот и кариера, които ѝ се струват автентични", отбелязва авторката Кейтлин Гринидж за лицето от корицата на последното издание на списанието. Меган казва на интервюиращата я дама, че "няма такова нещо като перфектно", че не харесва неща, които "изглеждат прекалено преработени" и че избягва "външната преценка" в полза на "автентичността".



Тези признания обясняват защо Меган е решила да се снима с "чисто" лице, като на черно-белия кадър, който е на корицата на декемврийско-януарския брой на изданието, херцогинята позира с малко или никакъв грим. Смелата й визия обаче може да се обърне срещу нея, защото естественият вид на Меган отново разпали твърденията, че тя "копира" Памела Андерсън.



"Това трябва да е нещо като емблематичния момент, в който Памела Андерсън се отказа от грима ли?", пише потребител в X. "Страхувам се, че това няма да се получи добре за Меган."



Изминаха повече от две години, откакто 58-годишната блондинка се появи без грим на Седмицата на модата в Париж, провокирайки Джейми Лий Къртис да заяви, че "революцията в естествената красота официално е започнала". Сега изглежда, че Меган също се бори за каузата, но семплият вид за първата ѝ корица на списание от седем години също накара феновете да се чудят дали това е поредният фин поклон към Памела.



Сравненията между двете започнаха през март, когато Меган представи първия официален трейлър за кулинарното си предаване в Netflix, "С любов, Меган". Скоро след това някои проницателни зрители посочиха, че тийзърът на херцогинята изглежда като "точно копие" на лайфстайл предаването на Андерсън, което беше пуснато шест месеца преди това на херцогинята. Разочаровани фенове посочиха, че и двете предавания имат сходна естетика, гардероби и заглавия, като поредицата на Памела се казва "Готвене с любов".



Други обаче защитиха херцогинята и настояха, че датите на пускане и строгите графици за производство могат да означават само случайност, а не умишленост. Самата Памела също отхвърли всякакви предположения за прилики.



Началата на двата трейлъра показваха как домакините им се разхождат в градина, докато се възхищават на продуктите, преди да поканят гости и готвачи в кухните си, за да се насладят на вкусни ястия. Дори езикът, който използват, за да опишат предаванията си, беше сходен - подобно на това как посланията на Меган за автентичност в профила на Harper's BAZAAR повтарят утвърждения на Памела за любов към себе си, когато тя направи своя дебют без грим.



Ако Памела говореше за "самоприемане" и приемане на естественото си аз без натиска на холивудските стандарти за красота, Меган казва пред списанието, че отхвърля "външното оценяване" на този етап от живота си. "Мисля, че в момента, в който започнеш да вземаш всичките си лични решения въз основа на външна преценка, тогава губиш своята автентичност."



В крайна сметка, някои фенове твърдят, че минималистичното изображение на корицата, което показва Меган, кацнала на табуретка, докато демонстрира черен костюм на Dior, подсказва, че херцогинята е твърдо в своята "ера на Памела Андерсън". Един коментар в X гласи: "Мисля, че Меган Маркъл се опитва да бъде Памела Андерсън този път?!"



Критикувайки корицата, друг добавя: "Може би е търсила уязвим вид или е опитвала визията без грим, като по този начин е подражавала на Памела Андерсън, както винаги? Това създава абсолютно грешно впечатление/визия." Трети посочв, че когато Меган дебютира на Седмицата на модата в Париж на ревюто на Balenciaga, тя също избра едва забележим грим, който напомня за участието на Памела през 2023 г. на същото събитие.



Меган направи изненадваща поява във френската столица миналия месец, когато беше забелязана на първия ред на ревюто на Balenciaga като жест на подкрепа за своя приятел, тогава новоназначен креативен директор Пиерпаоло Пичоли. За изявата си тя подходи по-скромно към грима си. Разкривайки тайните на "сияйния" ѝ тен, гримьорът на Меган и дългогодишен най-добър приятел Даниел Мартин подчертава важността на подготовката на кожата по това време. Въпреки че Меган не е напълно без грим, Даниел добавя, че иска да създаде визия, която е "лека, свежа и сияйна".



Първият път, когато Меган се появи напълно без грим за публична изява, беше в подкаста на Джейми Кърн Лима през април тази година. Майката на две деца седна с основателката на IT Cosmetics, за да поговори за своята лайфстайл марка As Ever, за майчинството и за самоусъвършенстването.



В един момент тя се разплака, докато четеше писмо от децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, преди да добави: "Не очаквах това, те са просто страхотни. Ето защо е толкова хубаво да нямаш грим, благодаря."



На първата си корица на списание, откакто се омъжи за принц Хари, херцогинята възкликна: "Никой на света не ме обича повече от него. Той ме обича толкова смело, пълноценно и също така има различна перспектива, защото вижда медиите по начин, по който аз не бих могла да ги видя. Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще се погрижи да ме подкрепя. Имаш някой, който просто притежава това детско чудо и игривост. Бях толкова привлечена от това и той го извади в мен".



На друго място в статията е разкрито, че Меган е обявявана като кралска особа пред гостите си. Авторката на статията Гринидж обяснява, че интервюто е проведено в две части - в хотел "Бевърли Хилс" и в дома на един от неназованите приятели на Меган. "Когато влязох, управителят на къщата обяви: "Меган, херцогинята на Съсекс", въпреки че изглежда сме единствените двама души в къщата", отбеляза Гринидж с чувство на объркване.



Маркъл също така размишлява върху жонглирането на личния си живот като майка на принц Арчи и принцеса Лилибет с бизнес начинанията си, включително нейната лайфстайл марка As Ever, заявявайки: "И аз правя грешки. Научаваш се да не ги правиш отново. Но ако всичко върви гладко, не се учиш. Ако не научиш нищо, няма да растеш. Няма такова нещо като перфектно. И аз правя грешки.", цитира dir.bg.