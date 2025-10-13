ИЗПРАТИ НОВИНА
Меган Маркъл показа колко е пораснала малката Лилибет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:40
©
виж галерията
Херцогинята на Съсекс, Меган Маркъл, отпразнува Международния ден на момичето с емоционално послание, посветено на 4-годишната ѝ дъщеря - принцеса Лилибет.

"До всички момичета – този свят принадлежи на вас,“ написа Меган в публикация в Instagram в събота. "Борете се за правата си, използвайте гласа си и се подкрепяйте взаимно. Ние ще правим същото за вас. Това е ваше право – и наша отговорност“.

"Напред, момиче! Честит Международен ден на момичето“, добави 44-годишната херцогиня.

Постът беше придружен от снимка и кратко видео, в които участва малката Лилибет. На кадъра Меган е облечена в бяла риза и панталон, държейки ръката на дъщеря си, докато двете гледат към езеро. Лилибет е в розов тоалет с чантичка в същия нюанс, а червената ѝ коса е прибрана в небрежна опашка. Във видеото момиченцето тича весело в двора на семейния им дом.

Херцогинята сподели същите кадри и в Instagram Stories, придружени с надпис: "Честит Международен ден на момичето“.

Публикацията се появи ден след като Меган и принц Хари присъстваха на гала вечерта на организацията Project Healthy Minds в Ню Йорк. Двойката дефилира по червения килим в съгласувани черни тоалети – Меган в елегантно сако Armani с дълбоко деколте и златно колие, а Хари – в класически черен костюм с вратовръзка.

По време на събитието херцозите на Съсекс бяха отличени с наградата "Хуманитаристи на годината“ за работата си чрез фондацията Archewell, посветена на изграждането на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи.

"Като родители сме дълбоко развълнувани от историите, които чуваме, и се чувстваме честни да подкрепяме тези каузи“, заявиха Меган и Хари в изявление преди церемонията. "Гордеем се, че сме дългогодишни партньори на Project Healthy Minds и продължаваме усилията си да привлечем внимание към една от най-значимите теми на нашето време“.

Меган и Хари, които отглеждат децата си – принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) – в Калифорния, продължават активно да се ангажират с проекти, свързани с психичното здраве, родителството и дигиталната безопасност, припомня Edna.bg.


