|Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Раздялата става видима и за феновете му в социалните мрежи. От профила на Мартин в Instagram са изтрити всички общи снимки с дългогодишната му половинка – знак, който рядко лъже. Наш репортер се свърза с близки приятели на шампиона, които потвърдиха, че той вече е ерген.
До неотдавна до Мартин стоеше Елена – 26-годишна брюнетка, описвана от познатите им като естествена красавица, без корекции по лицето и тялото. Двамата са били заедно от години, далеч преди участието му в риалити формата и последвалата популярност.
След триумфа си Мартин става 100 000 лева по-богат, с ясната идея да стартира собствен бизнес. Само няколко седмици след финала той и Елена заминават на романтична ваканция в Тунис, за да отпразнуват успеха и да си отдъхнат след тежките изпитания.
Преди това двойката е обиколила редица европейски и екзотични дестинации, като пътуванията са една от големите им общи страсти.
Към момента Мартин не е коментирал публично причините за раздялата, а хора от обкръжението му избягват конкретика. Ясно е само едно – връзката е приключила, а победителят от "Игри на волята“ отново е сам.
След успеха, популярността и финансовата свобода, личният живот на Мартин отново е под лупа, а феновете му вече се питат – дали това е просто нов етап или началото на нова любовна история.
Елена е човекът, който го надъхва да влезе в "Игри на волята“, вярвайки безрезервно в способностите му. Мартин дори напуска работата си като IT специалист, убеден, че може да стигне до финала – и не греши, пише БЛИЦ.
