|Мартин Николов натири Красимир от "Ергенът: Любов в Рая"
"Човекът ѝ дава роза и после вика, че нямал търпение да дойде церемонията, за да може Шерминатора да си тръгне. Не издържам вече! Аз ли съм изкукуригал или тия вътре са изкукуригали?!", сподели още той леко подигравателно.
Припомняме, че след като бизнесменът Красимир даде роза на Ана-Шермин, тя я отказа с надеждата и двамата да си тръгнат, както са правилата на отказите в предаването. Той обаче беше спасен от водещата Райна Караянева, която му даде златна рози и той остана в предаването. Впоследствие той обяви, че нямал търпение Шермин да си тръгне, след като тя е отказва.
