Мартин Николов натири Красимир от "Ергенът: Любов в Рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:11
©
"Абе седя и си гледам аз "Ергенчето"... и седя и се чудя! Ние едно и също ли предаване гледаме всичките?! Бате Краси казва, че всичко на тази церемония се развило перфектно, Шермин си е тръгнала, нямало търпение да дойде церемонията, за да може Шермин да си тръгне. Абе, брато! Ти ѝ даде роза! Забрави ли?! Какво се случва бе?!", така Мартин Николов Елвиса коментира последните случки във вилите на любовта в гръцкия остров Родос.

"Човекът ѝ дава роза и после вика, че нямал търпение да дойде церемонията, за да може Шерминатора да си тръгне. Не издържам вече! Аз ли съм изкукуригал или тия вътре са изкукуригали?!", сподели още той леко подигравателно.

Припомняме, че след като бизнесменът Красимир даде роза на Ана-Шермин, тя я отказа с надеждата и двамата да си тръгнат, както са правилата на отказите в предаването. Той обаче беше спасен от водещата Райна Караянева, която му даде златна рози и той остана в предаването. Впоследствие той обяви, че нямал търпение Шермин да си тръгне, след като тя е отказва.


