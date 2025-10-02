ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мартин Ергенът с нова любов, ама тя се оказа старата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:04Коментари (0)786
©
Скандалният участник от "Ергенът“ Мартин Николов – Елвиса отново е във вихъра на любовта. След предаването всички си мислеха, че той има връзка с Мартина, но наш източник издаде коя всъщност е жената до ергена. 

Наш източник издаде, че сърцето на Мартин всъщност е заето от дама, която вече добре познаваме. Той е решил да се върне към миналото си и да даде втори шанс на връзка, която някога сам е прекратил.

И не, не става дума за певицата Емануела – с нея отношенията са окончателно приключили, а Мартин твърди, че е "алергичен“ към нея. Жената, която отново е до него, е малката Йоана.

Тя показа колко много държи на Елвиса, когато влезе в шоуто заради него, но тогава наруши предварителния му план и не бе оценена. Сега обаче съдбата отново ги е събрала. Според близки до двойката, няколко месеца след края на формата Мартин и Йоана са подновили връзката си, макар на този етап старателно да я крият от медиите.

Историята на Елвиса отново доказва, че любовта обича неочакваните обрати – особено когато става дума за най-скандалния ерген в България.


Още по темата: общо новини по темата: 1542
02.10.2025 Трус в bTV! Георги Тошев напусна заради Венета Райкова!
02.10.2025 Мария Бакалова с нов филм
02.10.2025 Холивудска легенда стана баба
02.10.2025 Емрах върза тенекия на Венета Райкова
02.10.2025 Калина Паскалева: А после просто угасна
02.10.2025 Любима двойка от риалити станаха родители за трети път
предишна страница [ 1/257 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:15 / 02.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:25 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
20:51 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
20:10 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: