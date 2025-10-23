ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
"Хем безобразно слаба, хем толкова и нагла, що е то?!? Извинете, ама то не се издържа вече...", написа Елвиса.
Мартин Николов, който стана популярен покрай участието си във втория сезон на "Ергенът", често коментира актуални риалити формати и не пести мнението си за участниците в тях, пише "България Днес".
