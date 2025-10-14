ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мартин Елвиса все още не е затворил страницата "Даниела"
В ефир красавицата призна, че харчи между 50 и 60 хиляди лева месечно, но въпреки това "пести за апартамент“. Изявлението ѝ явно подейства като сол в стара рана за Елвиса, който не издържа и я атакува публично в Instagram.
"Как се нарича жена, която е безработна, няма образование и професия, а излиза в национален ефир и казва, че харчи 50-60 хиляди лева месечно и си е купила апартамент със спестени пари?“, попита той саркастично последователите си.
За капак, Мартин добави анкета с "възможни отговори“, сред които:
– Любовница (13%)
– Елитна компаньонка (48%)
– Платена жрица на любовта (22%)
– Късметлийка от тотото (16%)
Почти половината гласували посочиха варианта "елитна компаньонка“, което според Елвиса доказвало, че обществото не вярва в приказки без труд и образование.
Но всички се питат едно: ако Мартин е толкова щастлив с Йоана, защо още следи всяка дума на бившата си и ѝ посвещава цели анкети? Може би любовта към Даниела още не е отшумяла – просто е заменена с по-тиха, но видимо болезнена ревност, пише Intrigi.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1735
|предишна страница [ 1/290 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS