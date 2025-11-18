ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мартин Елвиса съсипа Шермин
"Случи се чудото! Шерминатора си тръгна! Купонът започва и ще празнуваме, драги зрители! Немислимото се случи!“, ликува Елвиса още в началото на видеото, оставяйки ясно да се разбере колко е чакал този момент.
"Една прос… жена по-малко в предаването. Сега ако може най-хубавото ще бъде да не я викат никъде! Никакви ‘Преди обеди’, никакви подкасти… никъде!“
Според него моделката тепърва ще се появява навсякъде, независимо, че никой не я харесва.
"Пълна изолация за такива жени! Жалко, че няма да се случи. Ще ѝ чуем наизустената версия – как работи, как имала бизнеси, как не била интимна с Краси… явно вече това е нещо необходимо!“, добави той саркастично.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2292
|предишна страница [ 1/382 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS