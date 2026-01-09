© виж галерията Смях и закачки между Мартин Елвиса и половинката му Йоана взривиха социалните мрежи, след като певецът публикува видео от пътя им към фитнеса.



Още от първите секунди става ясно, че двамата не скучаят заедно – а Мартин реши да сподели с последователите си една типично двойкава случка.



"Идвам на фитнес и Йоана идва с мен. Тя ми скъса нервите! Да се гримирала, да се оправила. Викам ѝ – на фитнес отиваме, какви са тези гримове, прическа...", казва той във видеото, докато Йоана е до него в колата.



Причината за "драмата“? – Йоана се подготвяла сякаш за вечерно събитие, а не за спорт.



"Ама не – то някой да я види във фитнеса", добавя Мартин през смях, намеквайки за суетата ѝ.



Йоана отвръща с усмивка



Красивата блондинка не остана длъжна и реагира на шегата с чувство за хумор.



"Това са глупости", каза Йоана в клипа, смеейки се на "обвиненията“ на своя любим.



Двамата доказаха, че умеят да се забавляват заедно и да превръщат и най-обикновеното ежедневие – като пътя към фитнеса – в шоу за последователите си.