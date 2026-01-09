ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мартин Елвиса се ожали от Йоана
Още от първите секунди става ясно, че двамата не скучаят заедно – а Мартин реши да сподели с последователите си една типично двойкава случка.
"Идвам на фитнес и Йоана идва с мен. Тя ми скъса нервите! Да се гримирала, да се оправила. Викам ѝ – на фитнес отиваме, какви са тези гримове, прическа...", казва той във видеото, докато Йоана е до него в колата.
Причината за "драмата“? – Йоана се подготвяла сякаш за вечерно събитие, а не за спорт.
"Ама не – то някой да я види във фитнеса", добавя Мартин през смях, намеквайки за суетата ѝ.
Йоана отвръща с усмивка
Красивата блондинка не остана длъжна и реагира на шегата с чувство за хумор.
"Това са глупости", каза Йоана в клипа, смеейки се на "обвиненията“ на своя любим.
Двамата доказаха, че умеят да се забавляват заедно и да превръщат и най-обикновеното ежедневие – като пътя към фитнеса – в шоу за последователите си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2914
|предишна страница [ 1/486 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни с...
09:59 / 09.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
17:32 / 08.01.2026
Мъжът, който обикаля пеша света от 27 години, в България се е сбл...
12:14 / 08.01.2026
Две ергенки се изложиха в "Черешката на тортата"
10:24 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но в...
08:26 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS