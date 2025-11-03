ИЗПРАТИ НОВИНА
Мартин Елвиса избухна: Идиот на годината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19Коментари (0)477
Бившият ерген Мартин Николов – Елвиса отново взриви мрежата с традиционния си разбор на поредния епизод на "Ергенът: Любов в рая", в който не пощади нито участниците, нито главния герой, нито дори самата продукция.

Този път обаче тонът му беше особено остър, а сарказмът – бръсначен.

Елвиса започна видеокоментара си с типичната си ирония, визирайки изгонването – и впоследствие завръщането – на Ана Шермин.

"Имахме церемония – алелуя, най-после! Херминатора отпадна! Бях подготвил шампанско, уиски, фойерверки, приятели… и какво? На следващия ден я върнаха!", възмути се той.

Бизнесменът застана зад продуцента Радо Тушев, който беше остро критикуван в социалните мрежи, заявявайки, че любовното риалити трябва да търси искреност, а не телевизионен театър.

"Много хора нападнаха Радо, но аз го защитавам. Той иска да намери хора, които могат да се влюбят, а не ментета. Киара влиза, за да развали връзката между Краси и Шермин, а после казва, че не може да го понася! Защо влизаш тогава, миличка?"

Най-гневният му коментар беше насочен именно към Ана Шермин, която според него преминава всички граници на нормалното поведение:

"Шермин се върна с цялата си наглост и започна да се кара с всички. Махнете това нещо от екрана, да не го гледат децата ни! Не става – нито за телевизия, нито за любов!"

Елвиса не спести критики и към самия ерген – Красимир, когото нарече "мазохист“ заради слабостта му към Шермин.

"Краси, какво правиш, бе човек? Тази жена те обижда пред всички, а ти пак я връщаш! Ти тотално ме конкурираш за идиот на годината! Отписвай я, пич!"

В типичния си остър стил Елвиса защити Габи Бланко в конфликта ѝ с Шермин, наричайки я "единствената, която показа гръбнак". След това насочи вниманието си към Джан-Микеле, когото нарече "абсолютен лицемер":

"Казва, че няма проблем с Орлин, а в същото време го псува и му плюе в храната! После се оправдава, че му била пълна устата. Хора, знаете ли, че сте в предаване? Има камери, виждаме всичко!", пише "Блиц"


