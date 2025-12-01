ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мартин Елвиса и Йоана готови за нова крачка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:55Коментари (0)469
©
Мартин Николов – Елвиса и любимата му Йоана Илиева прекараха романтични дни в Париж по случай 21-я ѝ рожден ден.

Двамата, познати от предишния сезон на "Ергенът", споделиха, че градът на любовта е впечатляващ през този сезон, но времето ги е посрещнало със студ, вятър и мразовито небе.

"Париж е невероятен, но идвайте през топлите месеци", съветват те, снимайки се плътно увити в палта, но с усмивки, които не изчезват въпреки неудобствата.

За разлика от времето, отношенията на Мартин и Йоана в Париж са всичко друго, но не и студени. Според техни близки връзката им е възродена, а двамата вече обсъждат следващата голяма стъпка – да имат дете.

Любовта им отново се запалва шест месеца след края на "Ергенът". В шоуто Мартин избра Даниела Рупецова, но отношенията им бързо приключиха. След това той се върна към добре познатата си и дългогодишна тръпка – Йоана, която тъкмо е навършила 21, а той скоро става на 41. Разликата във възрастта не ги притеснява и никога не е била причина за дистанция.

Интимните им отношения започват много по-рано – когато Йоана е 12 клас, а Мартин вече е на прага на четиридесетте. Той дори присъства на абитуриентския ѝ бал. Младата жена отдавна оформя визията, с която днес е популярна в социалните мрежи – първите корекции по устни, скули и брадичка прави още преди да навърши 18.

След пълнолетието си увеличава и бюста си със силиконови импланти, платени от Мартин – операция за над 10 000 лева. Тя признава, че получава скъпи подаръци, но категорично отрича слуховете, че той я издържа – докато следва в НБУ, финансите ѝ идват основно от родителите, пише "Хотарена".

Йоана е дъщеря на Станислав Илиев – Финдо от "Сървайвър" и "ВИП Брадър". Въпреки че двамата с майка ѝ отдавна са разделени, той напълно подкрепя връзката ѝ с Мартин, макар двамата мъже да са почти връстници. За Финдо това никога не е било проблем.

Миналото на Елвиса добавя допълнителна пикантност. Йоана признава, че връзката им започва още преди участието му в "Игри на волята", когато се виждат за първи път на кафе. Именно тогава се случва и лекото застъпване с фолк певицата Емануела – негова дългогодишна приятелка.

Това разпалва гнева ѝ и тя публично го атакува, че "се среща с момичета на възрастта на дъщерите му" и че "на 40 се държи като хлапе на 18". С тези думи певицата окончателно приключва всякакви отношения с него.

Йоана отказва да бъде въвлечена в чужди драми и твърди, че никога не е имала контакт с Емануела. Младата жена е запалена по астрология и често казва, че Мартин е Козирог – инатлив и непреклонен, а тя самата е Стрелец с асцендент Рак – комбинация, която според нея обяснява силното им привличане и честите бури.

Преди "Ергенът" тя се консултира с лична астроложка, която я предупреждава, че февруари ще бъде "месец на силни емоции". Участието ѝ в шоуто напълно оправдава предсказанието.

Мартин от години признава, че харесва жени "с характер и с форми". "Кльощавите манекенки не са моето нещо. Инатливи, огнени и пищни – това ме привлича", казва той.

И двете му дъщери наблюдават участията му в риалити формати. В "Ергенът“ не одобряват избора му. "До последно са се надявали, че няма да избера Даниела", признава той. Въпреки това смята, че е дал добър пример как един мъж трябва да се държи с жените.


Още по темата: общо новини по темата: 2401
01.12.2025 Милионерска вдовица със стряскащ пост
01.12.2025 Тя винаги е една крачка напред, когато става дума за мода
01.12.2025 Наследниците на Кейт и Уилям с "много специална" покана
01.12.2025 Отново майка на 36!
01.12.2025 Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
30.11.2025 Честито на Светослав Иванов!
предишна страница [ 1/401 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температу...
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Честито на Светослав Иванов!
19:56 / 30.11.2025
Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството от...
18:29 / 30.11.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
Басейна на "Младост"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: