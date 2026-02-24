ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартин Елвиса: Жените днес дават малко
"Тези момичета постоянно искат, искат, искат... все искат нещо от мъжа. Не се ли вдигна много летвата? Какво дават жените при положение че искат всичко това от мъжа - да е това, това и това!"
Половинката на Криско Цвети се включи в темата на разговора, като сподели:
"Живот, атмосфера, уют, доверие, подкрепа...", опитвайки се да обясни какво внася жената във връзката.
Водещият Петър Дочев също се намеси със саркастичен коментар към Елвиса:
"Това малко ли е, Марто?"
"Да!", отговори Мартин.
