|Мария Ванкова роди момче
Мария и бащата Виктор Кузманов благодарят на д-р Румен Велев, д-р Иван Вецев и д-р Георги Савков, както и на целия екип на болницата за професионализма и грижите.
Мария Ванкова е водеща и репортер в редакцията на медията от 2008 г. и отразява основно теми от сферата на здравеопазването и социалната политика.
Завършва журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" и магистратура по “Икономика на човешките ресурси" в УНСС. През есента на 2008 г. постъпва в стажантската програма на bTV, а показаните от нея умения в този период водят до предложението да остане да работи в нюзрума.
