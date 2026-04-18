Емоциите взеха връх в последния излъчен епизод на "Бригада нов дом“, където майсторите не успяха да скрият сълзите си още при запознаването с тежката съдба на малките Яни и Ради. Двете дечица, останали без баща преди година, са отглеждани от своята героична баба Руми в тесен и занемарен апартамент в столичния квартал "Свобода“.

Мисия за връщане на надеждата

Домът на семейството пазеше тежките спомени от болката и загубата – мрачен, претрупан със стари вещи и в изключително лошо състояние. Калин и неговият екип приеха задачата не просто като строителен проект, а като мисия за сбъдване на детските мечти. Още с влизането си бригадата бе посрещната с искрена радост и силна прегръдка от малката Ради, което даде допълнителен стимул на работниците, видя Plovdiv24.bg.

Неочаквана подкрепа на строителната площадка

Мария Силвестър, усещайки нуждата на екипа от морална подкрепа, организира уникална изненада на втория ден от ремонта. Пред блока бяха строени доброволци в бели костюми и каски, които се оказаха... съпругите на майсторите от бригадата. "Това са най-яките доброволци, които сме имали някога!“, възкликна Калин. Въпреки емоционалната среща, работниците бързо разпределиха задачи на половинките си, включително шпакловане, докато водещата Мария Силвестър шеговито ги напътстваше, че материалът се нанася леко "като фон дьо тен“.

Пълно преобразяване и нов старт

Благодарение на общите усилия, апартаментът претърпя пълна трансформация, излизайки от застиналата във времето разруха. Реновираното жилище вече е изпълнено със светлина, осигурявайки на Яни, Ради и баба Руми уютната среда, от която отчаяно са имали нужда. Епизодът завърши с групова прегръдка и сълзи от щастие, доказвайки, че проектът е много повече от обикновен ремонт – той е нов шанс за едно семейство, преминало през огромно изпитание.