В центъра на историята на днешния епизод на "Бригада нов дом" е 11-годишната Малина, чиято тежка съдба разтърси цяла България наскоро.припомня, че през 2025 година трагедия застига семейството ѝ – бащата на Малина внезапно умира в семейната им къща в Кнежа. Часове наред детето стои само с покойния си баща.Съседка, която вижда Малина ѝ казва да намери веднага майка си Венета, която в този момент била на работа.След този болезнен и шокиращ момент двете остават да живеят в тежка мизерия – без баня, без тоалетна и без минимални условия за живот и уют. Семейството се е къпало в леген в двора, тъй като не са имали течаща вода. В къщата им има приземен етаж, който е неизползваем и втори такъв, в който двете се опитват да пригодят за живеене. Добри хора им помагат с каквото могат, но определено не е достатъчно, докато не се намесват майсторите.За пет дни строителите, които съдбата на момиченцето трогна и разплака, успяват да променят постройката до неузнаваемост. Интересното, че Малина и майка ѝ не искат дори да влизат в стаята, където е починал баща ѝ, като забраняват и на майсторите. Те са принудени да зазидат вратата и да затворят изцяло стаята.Освен цялостен ремонт на къщата - нова баня, кухня с мебели, спални и т.н. момиченцето получи и нови дрехи по мярка от предаването. За пет дни чудото на Малина се случи и тя получи нов неузнаваем и подреден дом.