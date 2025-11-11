ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Силвестър: Заслугата за това разкритие беше на терапевта ми
При нея бялата захар и брашно са абсолютно забранени, а брюнетката признава, че пиенето на кафе заради тези ограничения вече не е същото. Тя ходи и на прегледи при една от най-изявените специалистки у нас доктор Райна Стоянова, чиито часове за прием на пациенти са пълни месеци напред.
Красавицата ще подкара 49 години през февруари, но пък възрастта не й пречи да е студентка. Тя бе изоставила психологията, която учеше преди години, но това лято успя да си вземе изпитите и да си върне студентските права.
"Доста е "забавно“ след толкова години. През лятото, вместо да си почивам като нормалните хора, пишех реферати и вземах изпити. Смятам, че когато работиш с хора с толкова тежки истории, след това трябва да се погрижиш за себе си и за вътрешния си свят. Установих, че прибирайки се след някои от епизодите, не зная какво точно изпитвам. Хем си радостен, хем си изморен, хем ти е едно такова празно, седиш по един час в колата и не можеш да събереш сили да излезеш. Не съм само аз, а всеки от екипа го преживява по своя си начин. Аз например започнах да ходя на терапия, за да трансформирам цялата тази съвкупност от информация и емоции, това е отговорът на въпроса как издържаш!", доверява тя.
Тежките истории на хората в нужда минават не само през нея и бригадирите, но дори през сърцето на майка й.
"Веднъж след мое участие в телевизията майка ми се обади по телефона разстроена. Беше чула, че в следващия епизод на бригадата ще покажем пет деца, които живеят сами. Беше много развълнувана заради малкото момиченце в семейството. Беше направила пренос с подобна история в нашето семейство. Ние отгледахме едно малко момиченце, което дойде горе-долу на същата възраст в нашия дом. И виж сега терапевтичната нишка - всъщност майка ми първа ми е дала този пример - тя е била в тази роля, в която аз съм днес в предаването. Така че познавам този процес от първо лице, защото съм го преживяла в собственото си семейство.
И заслугата за това разкритие беше на терапевта ми. Нямаше да направя връзката сама", категорична е водещата.
