Мария Силвестър: Заслугата за това разкритие беше на терапевта ми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29
©
Преди четири години, провокирана от информациите, че качила 20 килограма и изглежда много подута, водещата на "Бригада Нов дом“ Мария Силвестър обясни причината. Тя страда от инсулиновата резистентност. Става дума за патологично състояние, при което клетките не реагират нормално на хормона инсулин. Заради това състояние Мария може да заболее от диабет тип 2 и по тази причина спазва строга диета, пише "Минаха години“.

При нея бялата захар и брашно са абсолютно забранени, а брюнетката признава, че пиенето на кафе заради тези ограничения вече не е същото. Тя ходи и на прегледи при една от най-изявените специалистки у нас доктор Райна Стоянова, чиито часове за прием на пациенти са пълни месеци напред.

Красавицата ще подкара 49 години през февруари, но пък възрастта не й пречи да е студентка. Тя бе изоставила психологията, която учеше преди години, но това лято успя да си вземе изпитите и да си върне студентските права.

"Доста е "забавно“ след толкова години. През лятото, вместо да си почивам като нормалните хора, пишех реферати и вземах изпити. Смятам, че когато работиш с хора с толкова тежки истории, след това трябва да се погрижиш за себе си и за вътрешния си свят. Установих, че прибирайки се след някои от епизодите, не зная какво точно изпитвам. Хем си радостен, хем си изморен, хем ти е едно такова празно, седиш по един час в колата и не можеш да събереш сили да излезеш. Не съм само аз, а всеки от екипа го преживява по своя си начин. Аз например започнах да ходя на терапия, за да трансформирам цялата тази съвкупност от информация и емоции, това е отговорът на въпроса как издържаш!", доверява тя.

Тежките истории на хората в нужда минават не само през нея и бригадирите, но дори през сърцето на майка й.

"Веднъж след мое участие в телевизията майка ми се обади по телефона разстроена. Беше чула, че в следващия епизод на бригадата ще покажем пет деца, които живеят сами. Беше много развълнувана заради малкото момиченце в семейството. Беше направила пренос с подобна история в нашето семейство. Ние отгледахме едно малко момиченце, което дойде горе-долу на същата възраст в нашия дом. И виж сега терапевтичната нишка - всъщност майка ми първа ми е дала този пример - тя е била в тази роля, в която аз съм днес в предаването. Така че познавам този процес от първо лице, защото съм го преживяла в собственото си семейство.

И заслугата за това разкритие беше на терапевта ми. Нямаше да направя връзката сама", категорична е водещата.


