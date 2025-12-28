ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
В него тя споделя какво е очаквала от 2025-а година и какво й се е случило
"В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!
За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага !
Надявам се, вярвам и обичам!", написа тя в профила си в Instagram, визирайки най-вероятно това, че през ноември тя навърши кръгъл юбилей - 50 години, но нейният мъж - футболната легенда Борислав Михайлов беше покосен от тежко заболяване, с което се бори и в момента.
