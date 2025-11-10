ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария: Не се бори с прасе в калта, ще му хареса!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:19
Фолк певицата Мария, известна още в цяла България като Мара Отварачката, започна днешния си ден с доза житейска мъдрост и хумор.

В профила си миньончето публикува послание, което моментално привлече вниманието на феновете:

"Никога не се бори с прасе в калта. И двамата ще се изцапате - но само прасето ще се забавлява. Готин ден!".

Фолкдивата явно е в настроение и показва, че знае кога да запази класа и да не влиза в излишни битки.


