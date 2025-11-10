Мария: Не се бори с прасе в калта, ще му хареса!

© Фолк певицата Мария, известна още в цяла България като Мара Отварачката, започна днешния си ден с доза житейска мъдрост и хумор.



В профила си миньончето публикува послание, което моментално привлече вниманието на феновете:



"Никога не се бори с прасе в калта. И двамата ще се изцапате - но само прасето ще се забавлява. Готин ден!".



Фолкдивата явно е в настроение и показва, че знае кога да запази класа и да не влиза в излишни битки.