Мария Илиева най-после го показа

© Обичаната изпълнителка и певица Мария Илиева показа любимия си мъж след години на тайни от публиката. В инстаграм тя показа романтична фотосесия от Хайделберг, Германия. Поп иконата сподели поредица от снимки заедно с Александър Междуречки - баща на второто ѝ дете.



"Изгубих и намерих сърцето си...", сподели тя, като предизвика вълна от реакции и двойката бе обсипана от комплименти.



По време на същата ваканция певицата показа и общата им дъщеря - София.