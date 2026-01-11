ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария Илиева: Това е изтъркано и няма никаква стойност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:45
©
Да си "кралица" е много изтъркано и няма никаква стойност. Това заяви Мария Илиева в ефира на Би Ти Ви по време на телевизионно участие, където тя заяви, че тази титла се раздава наляво-надясно и това я обезценява.

"Не ми харесва, че се обезцени значението на някои думи – например уникален. Всичко стана уникално", дава още примери изпълнителката на "100 причини". За сметка на това има думи, които, колкото и да бъдат повтаряни, няма да се изтъркат. Такава е една от любимите думи на Мария – "благодаря".

"Благодарността е едно от най-важните неща в живота. Аз всеки ден благодаря за живота, който имам", сподели още Илиева. Тя отправи и една специална музикална благодарност към феновете си, за да ги зарадва, както те зарадваха нея.

Новата й песен събра 2 милиона гледания за броени дни и стана едно от най-гледаните видеа в България в You Tube за последната седмица.


