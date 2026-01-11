ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мария Илиева: Това е изтъркано и няма никаква стойност
"Не ми харесва, че се обезцени значението на някои думи – например уникален. Всичко стана уникално", дава още примери изпълнителката на "100 причини". За сметка на това има думи, които, колкото и да бъдат повтаряни, няма да се изтъркат. Такава е една от любимите думи на Мария – "благодаря".
"Благодарността е едно от най-важните неща в живота. Аз всеки ден благодаря за живота, който имам", сподели още Илиева. Тя отправи и една специална музикална благодарност към феновете си, за да ги зарадва, както те зарадваха нея.
Новата й песен събра 2 милиона гледания за броени дни и стана едно от най-гледаните видеа в България в You Tube за последната седмица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2938
|предишна страница [ 1/490 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах...
10:48 / 11.01.2026
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS