Мария Игнатова стресна феновете си с неочакван инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:33
© Инстаграм
Бившата половинка на Димитър Рачков – Мария Игнатова, стресна последователите си в социалните мрежи с неочакван инцидент.

Ексводещата на "Господари на ефира", известна като заклета планинарка, публикува видео, в което пожелава на всички лека и безаварийна седмица.

По ирония на съдбата обаче, само няколко секунди по-късно кадрите й придобиха неочакван обрат. Мария се хлъзва по заснежената планинска пътека и падна по гръб.

И пак повтаряме - това се случва в момент, в който блондинката предупреждава хората да бъдат внимателни и "да си гледат в краката". Игнатова губи равновесие и се озовава на земята, с крака във въздуха и сняг под гърба си.

За щастие, инцидентът се разминава без сериозни последствия, но видеото предизвика вълна от реакции и притеснени коментари, пишат от Блиц.


