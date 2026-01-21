ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Игнатова стресна феновете си с неочакван инцидент
Ексводещата на "Господари на ефира", известна като заклета планинарка, публикува видео, в което пожелава на всички лека и безаварийна седмица.
По ирония на съдбата обаче, само няколко секунди по-късно кадрите й придобиха неочакван обрат. Мария се хлъзва по заснежената планинска пътека и падна по гръб.
И пак повтаряме - това се случва в момент, в който блондинката предупреждава хората да бъдат внимателни и "да си гледат в краката". Игнатова губи равновесие и се озовава на земята, с крака във въздуха и сняг под гърба си.
За щастие, инцидентът се разминава без сериозни последствия, но видеото предизвика вълна от реакции и притеснени коментари, пишат от Блиц.
