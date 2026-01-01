ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария Игнатова се изгаври с Димитър Рачков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18
©
Водещата на "Пееш или лъжеш" Мария Игнатова направи впечатляваш старт на новогодишното броене с голямо чувство за хумор и шега с бившия на сърцето ѝ Димитър Рачков. В Инстаграм профила си тя сподели забавна снимка, която веднага прикова вниманието на стотици последователи и предизвика тяхната реакция и коментари.

Мария написа:

"Довечера (кой вързан, кой отвързан) не пропускайте новогодишния епизод на "Пееш или лъжеш".


