Мария Игнатова се изгаври с Димитър Рачков

© Водещата на "Пееш или лъжеш" Мария Игнатова направи впечатляваш старт на новогодишното броене с голямо чувство за хумор и шега с бившия на сърцето ѝ Димитър Рачков. В Инстаграм профила си тя сподели забавна снимка, която веднага прикова вниманието на стотици последователи и предизвика тяхната реакция и коментари.



Мария написа:



"Довечера (кой вързан, кой отвързан) не пропускайте новогодишния епизод на "Пееш или лъжеш".