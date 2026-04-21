След близо десетилетие извън светлината на прожекторите, една от емблематичните певици на 90-те и началото на новия век – Мария Грънчарова, обяви официално своето завръщане. Тя се завръща с нов проект, вдъхновен от лични преживявания, и амбициозен план за нов албум.

Грънчарова не спести детайли за трудните си професионални решения и миналото в ефира на bTV, което я е държало далеч от микрофона.

Конфликтът с БМК и Слави Трифонов

Мария Грънчарова за първи път разкри дълбоки детайли за раздялата си с музикалната компания на Слави Трифонов – БМК. По думите ѝ, отношенията им са били изключително обтегнати заради творчески различия.

"Той искаше да наложи музика, която аз не мога и не искам да пея“, спомня си певицата.

Този сблъсък на принципи е бил и една от основните причини тя да се оттегли от компанията. Баща ѝ, легендарният Борислав Грънчаров, тежко преживял нейното решение да спре да пее, особено след раждането на сина ѝ, тъй като вярвал в нейния огромен потенциал.

Новата песен и "изгубеното“ поколение

Завръщането на Мария е белязано от нова песен, повлияна от нейна бивша голяма любов. Певицата признава, че 9-годишното отсъствие е изтрило много от връзките ѝ в музикалния бранш.

Тя споделя, че е загубила голяма част от професионалните си познанства. Грънчарова е наясно, че цяло едно поколение млади хора не познава творчеството ѝ, но разчита на "златното ядро“ от верни фенове, които помнят хитовете ѝ.

Второто завръщане

Това не е първото прекъсване за Мария – тя спря кариерата си веднъж, за да се посвети на майчинството, а сега се изправя пред предизвикателството да започне почти отначало в коренно променена музикална среда.