Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само рецитира
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17
Певицата Мариана Попова, известна с пиперливия си език, направи поредното си остро изказване, този път по адрес на Слави Трифонов. В онлайн интервю тя заяви категорично: 

"Слави никога не е бил музикант. Слави има убийствен бенд... Мога да го нарека шоумен Слави. Мога да го нарека човек с изключително силна енергия.. Тези хитове ги написа Евгени Маестрото. Ивайло Вълчев написа текстовете. И Слави само рецитира“.

Попова уточни, че песните, с които Слави стана известен, са плод на труда на талантливия му екип - композитора Евгени Димитров-Маестрото, текстописеца Ивайло Вълчев и останалите музиканти от бенда. "факт е, че направиха убийствени хитове, но не от неговата ръка, а от хората около него“, каза още певицата.

В интервюто тя коментира и прехода на Трифонов от сцената към политиката. Според нея той не е бил готов за този завой, но е направил проекта си с определена цел - да покаже на българите, че когато се обединят, може да настъпи промяна. 

"Той не искаше да влиза в политиката. Но той знае колко много го обичат хората. Той искаше да покаже, че когато всички се вдигнат и сме заедно, има промяна. И го направи като показно“, заяви Попова.

Въпреки думите на певицата фактите показват, че Слави има сериозна музикална подготовка. Той е завършил Музикалното училище в Плевен, специалност "Виола“. След това се е обучавал и в Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ в София. По време на следването си е свирил в камерни състави и е участвал в различни проекти, а дипломната му работа е свързана именно с изпълнения на класическа музика. Въпреки че Попова оспорва статута му на музикант, образованието и практиката му показват друго. А и Трифонов не е изоставил музикалната сцена. Наскоро той сам намекна, че подготвя нов грандиозен концерт, който се очаква да е най-добрият му от всички досега. Според негови приближени идеята е шоуто да бъде представено през есента на следващата година и да събере феновете му от цялата страна.

Попова коментира с горчивина и ситуацията в музикалния бранш у нас, както и последните награди на Бг Радио: "Предпочитам да си пусна Галена“.

Според нея музиката отдавна е отстъпила крачка назад и вече се гледа визията на изпълнителките - по възможност да са по-разголени, пък нямало значение, че пеят на плейбек: "Някои нови артисти са като нов модел паркет. Аз не мога да си позволя да изляза и да се чекна и да пея "чики-рики-чики“, "барни ме“, "пипни ме“... Не ми е моето. Просто не ми харесва. Не е до това да покажеш какви хубави крака имаш. И аз имам! На 47 и все още ги имам. Но изкуството е нещо повече. Те всички са голи. Не ги ли виждаш? Повечето артистки. Айде, момчетата поне все още са облечени. С тази цялата в момента сексуална революция, според мен младите не правят секс. За какво им е? Те вече всичко виждат разголено - няма я вече емоцията, нетърпението да свалиш блузката, ризката, да видиш тогава какво има отдолу. Сега всичко се вижда постоянно“.

Тя споделя още, че намира повече смисъл в общуването с възрастните си съседи, от-колкото с младите си колежки. "В нашия вход има една баба Величка, на 94. Всяка сутрин тя слиза долу пред входа и ми разказва историите си по няколко пъти, а аз мета. Всяка сутрин мета пред входа - ето, да видиш Мариана Попова с какво се занимава“.

Тя обича да чисти и да подготвя, защото се гордее с това, че децата й растат, както е расла тя - постилат си постелки под дърветата в кв. "Гоце Делчев“, който е много зелен квартал, с много дебели сенки, и децата там играят карти и си правят пикници. "И аз сутрин с кафенцето и с кучетата, мета. От две години и нещо сме там“, пише HotArena.


Тя Мариана разбира само от президентски микрофон!
