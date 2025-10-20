ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мари сяда на стола на Гала?
Дъщеря ѝ Мари Константин се появи ослепителна, облечена в тоалет, който според модни експерти "крещеше международна кариера“, и буквално отне въздуха на присъстващите.
Свидетели твърдят, че когато двете излязоха на сцената, залата притихнала – не от уважение, а от шепоти зад вентилаторите: "Мари ли е новата Гала?“. По-остри езици коментираха, че младата майка вече води преговори с телевизия за собствено предаване, а церемонията била нещо като негласно предаване на властта.
"С нея до мен – тиха, спокойна… Мама“, написа Мари в пост, който мнозина разчетоха не като благодарност, а като символично уведомление, че тронът вече има нова наследница. На последната снимка тя показа и най-голямата изненада – дъщеря си Лора, която според фенове "ще събере три поколения телевизионна слава в едно“.
Коментарите взривиха мрежата:
"Гала да внимава, че младите изяждат живи легендите!“
"Мари вече не е просто дъщерята на Гала – Гала е майката на Мари!“
Дали в ефира има място за две кралици? Или скоро една ще бъде "любезно поканена“ да се оттегли? Телевизионните среди вече клокочат
