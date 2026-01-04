© виж галерията Мари, дъщерята на водещата на "На кафе" Гала разкри какво бебе очакват в семейството. След като на Коледа сподели неочакваната новина, че е бременна и за втори път ще става майка.



Тогава тя написа, че коремът ѝ не е от сарми. Сега в стори тя показва, че Гала е разрязала торта, чиято вътрешност е розова, с което подсказа, че очакват още едно момиченце.



Припомняме, че след раждането на малката Лора Мари разбра, че има рак на бъбреците, което наложи пътуване и лечение в Германия. За щастие след операция ракът бе отстранен и след стресовите моменти семейството ще се радва на голямо щастливо събитие.