|Мари на Гала направи още една изненада
Тогава тя написа, че коремът ѝ не е от сарми. Сега в стори тя показва, че Гала е разрязала торта, чиято вътрешност е розова, с което подсказа, че очакват още едно момиченце.
Припомняме, че след раждането на малката Лора Мари разбра, че има рак на бъбреците, което наложи пътуване и лечение в Германия. За щастие след операция ракът бе отстранен и след стресовите моменти семейството ще се радва на голямо щастливо събитие.
