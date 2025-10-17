Мари на Гала: Най-голямата награда

© Мари Константин, дъщерята на телевизионната водеща Гала, блесна редом до майка си на церемонията по връчването на наградите "Жена на годината". Двете получиха признание за своето присъствие и вдъхновение, което предават на българската публика. В емоционален пост след събитието Мари сподели, че тази година ѝ е показала кое е наистина важно в живота.



"С нея до мен - тиха, спокойна, винаги. Мама. Моята сила и моят подслон. А ако плъзнете до края, ще видите и малката най-голяма награда, която ме чака вкъщи", написа младата инфлуенсърка, показвайки снимка с дъщеря си Лора, пише "България Днес".