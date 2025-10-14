Малкия фараон ще се жени

© Капитанът на Рома Стефан Ел Шаарауи и италианската журналистка Людовика Пагани ще вдигат сватба. За щастливия повод двамата съобщиха заедно в социалната мрежа Instagram. От кадрите на двойката личи романтичното предложение на Малкия фараон към красивата Людовика.



"Да“ на любовта на живота ми“, написа русокосата Пагани. Официалният Instagram на Рома също честити годежа на двойката. Няколко играчи на "вълците“ също реагираха светкавично и поздрави Ел Шаарауи и Пагани. Колежката на Пагани – Елеонора Инкардона, бе особено ентусиазирана от новината за годежа.