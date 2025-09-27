© Емоционален момент развълнува феновете след историческата победа на България над Чехия и класирането на финала на Световното първенство по волейбол. Майката на волейболните братя Алекс и Симеон Николови - Мая Николова, се появи на игрището и прегърна синовете си веднага след края на двубоя.



Сълзи от радост и топли прегръдки показаха колко горди са родителите с постиженията на момчетата.



Кадрите бързо трогнаха хиляди фенове, които не скриха вълнението си и засипаха семейството с поздравления. Братята Николови са сред най-силните оръжия на националния отбор и заедно с останалите "лъвове" вече пишат златни страници в историята на българския волейбол. А капитанът на "лъвове" Алекс Николов е първи по точки на Мондиала във филипинската столица Манила.



