Майката на Натали Трифонова показа малко повече от бебе Арън
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:20
©
виж галерията
Майката на Натали Трифонова – Ванина, за първи път показа внука си, който вече е на 4 месеца. Става дума за малкия Арън – сина на мотосъстезателя Мартин Чой и синоптичката, които от самото начало пазят детето си далеч от светлините на прожекторите, пише Intrigi.bg.

Въпреки че е скрила очите на бебето, Ванина не е устояла на изкушението да сподели няколко кадъра с внучето си в социалните мрежи. Снимките веднага предизвикаха вълна от умиление и коментари, тъй като това са едни от малкото публични моменти, в които малкият Арън изобщо се появява, макар и частично.

И Натали, и майка ѝ са категорични в желанието си да запазят личното пространство на детето. Лицето му не се показва, детайли се спестяват, а всяка снимка е внимателно подбрана. Все пак от кадрите личи, че бебето е истински чаровник и носи черти и от двамата си родители, а смесеният му произход го прави още по-екзотичен и впечатляващ.

Припомняме, че връзката между Мартин Чой и Натали Трифонова дълго време се пазеше в тайна, а новината за бременността и раждането на първото им дете дойде като изненада за феновете.

Това, което най-много озадачава феновете обаче, е липсата на каквато и да е споделена информация от страна на Чой относно сина му в социалните мрежи и публичното пространство. Сякаш той изобщо не иска да е част от това семейство…


