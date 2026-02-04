ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Майка спаси двегодишната си дъщеря, като дари част от черния си дроб
Руби е родена с PMM2-CDG – рядко състояние, което засяга множество системи в организма. Заради него тя има сериозни затруднения с движението и говора и още от раждането си преминава през различни медицински процедури и усложнения.
"Най-лошата и най-добрата новина“.
Състоянието на Руби започва рязко да се влошава, когато тя пребледнява, често ѝ е лошо и получава гърчове. След серия от изследвания лекарите потвърждават чернодробна недостатъчност и препоръчват трансплантация.
"Беше най-лошата новина, която един родител може да чуе, но и по странен начин – най-добрата, защото имаше решение“, споделя Ел.
Без колебание тя решава да стане донор.
"Беше напълно естествено решение. Здрава съм, във форма съм и просто знаех, че трябва да го направя.“
След поредица от тестове операцията е насрочена за юни 2025 г. Процедурата продължава повече от четири часа, като лекарите отстраняват малка част от черния дроб на Ел. Благодарение на способността на органа да се регенерира, както нейният, така и този на Руби постепенно се възстановяват.
"Събудих се със силни болки, а Руби все още беше в операционната. Въпреки това бях спокойна – просто знаех, че ще бъде добре“, разказва тя.
Промяната в състоянието на Руби не закъснява. Кръвните ѝ изследвания показват, че черният ѝ дроб функционира нормално, а детето започва да усвоява хранителни вещества много по-добре.
"Тя има повече енергия, расте и за първи път успя да седи самостоятелно. Това за нас беше огромна победа“, казва Ел.
Въпреки успеха на трансплантацията, Руби все още живее с усложнения, свързани със заболяването и с потиснатата имунна система след операцията. Но животът ѝ днес е несравнимо по-добър.
"Тя вече не изглежда като тежко болно дете. По-жизнена е и реагира много по-добре на света около себе си.“
Днес Ел използва историята на дъщеря си, за да повиши информираността за редкия синдром PMM2-CDG и да даде надежда на други семейства в подобна ситуация, пише ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3244
|
|предишна страница [ 1/541 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS