Майка спаси двегодишната си дъщеря, като дари част от черния си дроб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:08
©
Да спаси детето си, като му дари част от свой орган, не е въпрос на избор за една майка, а на инстинкт. Без никакво колебание, 35-годишната йога инструкторка Ел Даниел от Лондон, спасява живота на двегодишната си дъщеря Руби, след като през юни 2025 г. ѝ дарява част от черния си дроб. Решението идва, след като лекарите установяват, че детето страда от тежка форма на чернодробна недостатъчност – резултат от изключително рядко генетично заболяване.

Руби е родена с PMM2-CDG – рядко състояние, което засяга множество системи в организма. Заради него тя има сериозни затруднения с движението и говора и още от раждането си преминава през различни медицински процедури и усложнения.

"Най-лошата и най-добрата новина“.

Състоянието на Руби започва рязко да се влошава, когато тя пребледнява, често ѝ е лошо и получава гърчове. След серия от изследвания лекарите потвърждават чернодробна недостатъчност и препоръчват трансплантация.

"Беше най-лошата новина, която един родител може да чуе, но и по странен начин – най-добрата, защото имаше решение“, споделя Ел.

Без колебание тя решава да стане донор.

"Беше напълно естествено решение. Здрава съм, във форма съм и просто знаех, че трябва да го направя.“

След поредица от тестове операцията е насрочена за юни 2025 г. Процедурата продължава повече от четири часа, като лекарите отстраняват малка част от черния дроб на Ел. Благодарение на способността на органа да се регенерира, както нейният, така и този на Руби постепенно се възстановяват.

"Събудих се със силни болки, а Руби все още беше в операционната. Въпреки това бях спокойна – просто знаех, че ще бъде добре“, разказва тя.

Промяната в състоянието на Руби не закъснява. Кръвните ѝ изследвания показват, че черният ѝ дроб функционира нормално, а детето започва да усвоява хранителни вещества много по-добре.

"Тя има повече енергия, расте и за първи път успя да седи самостоятелно. Това за нас беше огромна победа“, казва Ел.

Въпреки успеха на трансплантацията, Руби все още живее с усложнения, свързани със заболяването и с потиснатата имунна система след операцията. Но животът ѝ днес е несравнимо по-добър.

"Тя вече не изглежда като тежко болно дете. По-жизнена е и реагира много по-добре на света около себе си.“

Днес Ел използва историята на дъщеря си, за да повиши информираността за редкия синдром PMM2-CDG и да даде надежда на други семейства в подобна ситуация, пише ladyzone.bg.


