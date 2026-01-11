ИЗПРАТИ НОВИНА
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:10
След 4 сезона като треньор в "Гласът на България", два от които – с победител от отбора си, Дарина Йотова-Дара е напът да напусне музикалното шоу на Би Ти Ви. Тя вече даде ясен знак за намеренията си – влезе в новогодишната програма на конкурентите от Нова тв. Нищо чудно напролет да се яви в някое от техните хитови предавания, а в "Гласът" да я смени друга млада певица.

Дара се разписа с много успехи като треньор в "Гласът на България", въпреки че на пръв поглед изглежда леко разсеяна, доста вятърничава и не вдъхва кой знае какво доверие. Но тя извади победител в шоуто и в 11-ия му сезон през 2024-а, и в 9-ия през 2022-а. Това са гласовитите Славея Иванова е Жаклин Таракчи. Певицата се представи много успешно и в шоуто на Би Ти Ви "Денсинг старс", класирайки се втора, но показвайки, че танцува най-добре от всички там и заслужава купата далеч повече от д-р Неделя Щонова, която в крайна сметка я взе. При такива успехи е логично телевизията да направи всичко възможно, за да я задържи, но май е станало точно обратното.

Сигурен знак, че Дара смята да се раздели с "Гласът", е участието й в ноговодишните програми на Нова тв, на БНТ, но не и на Би Ти Ви. Същото навремето стана с колегата й Любо Киров. Той изкара два сезона в журито на "Гласът", но напусна, след като разбра, че по договор няма право да се показва в други телевизии. Знак за решението му беше участие в откриването на сезон на "Като две капки вода" по Нова. Дара сега повтаря сценария, само че с новогодишните програми. Съвсем скоро ще я гледаме отново по БНТ, защото е сред 15-те кандидати за участие в "Евровизия" тази година. Амбициозната певица просто няма време за "Гласът" – приоритетите й в момента са други.

Кой може да я замести във въртящия се стол на шоуто? По регламент трябва да е друга млада и популярна певица. С най-големи шансове изглежда Михаела Филева, която вече е била в журито и на "Гласът", и на "България търси талант". Откакто напусна фирмата на Владимир Ампов-Графа, тя избягва да се появява близо до него на публични места, а той най-вероятно ще остане в журито, чийто член беше и миналия сезон. Все пак едно участие в такова шоу е добър начин за Мишето да поддържа популярността си чрез постоянно медийно присъствие, за което не дава нито стотинка, а напротив – получава хонорари. Стига да й предложат, най-вероятно ще приеме.

Другият вариант за ментор е Прея, която наскоро направи дует с Мария Илиева – също член на журито. Двете обиколиха медиите по Коледа, за да се рекламират. Най-вероятно ще се радват да менторстват рамо до рамо и в "Гласът".

Новият 12-и сезон на музикалното състезание е планиран за излъчване през пролетта, което означава, че се очаква да тръгне най-късно в края на февруари. Все още обаче текат предварителни кастинги. Това означава, че процесът на подготовката върви със забавяне. Възможно е шоуто да започне по-късно от първоначалните планове или да се отложи за есента, пише "Уикенд".


