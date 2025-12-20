ЗАРЕЖДАНЕ...
|Маги пак "удари" Карлос Насар
С тези думи Магдалина Миневска, бившата половинка на Карлос Насар, даде ясен знак, че зад гърба ѝ стои преживяно разочарование, свързано с мъж от миналото ѝ. Макар да не споменава имена, посланието ѝ звучи като равносметка след емоционална буря - не обвинение, а осъзнаване. Думите ѝ подсказват, че е минала през нещо трудно, но вече гледа на случилото се с яснота и вътрешна сила.
Много хора се съгласяват с нея, защото понякога болката не идва от чувството, а от онзи, който не е знаел как да го пази, пише HotArena.
