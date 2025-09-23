ИЗПРАТИ НОВИНА
Маги Сидерова: Ям всичко по 4 пъти на ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27
©
Носителката на титлата "Мисис България“ и една от най-атрактивните жени в българския моден свят отпразнува 52-рия си рожден ден у дома. Празникът не мина без свещички, поставени върху домашно приготвен щрудел лично от майка ѝ.

"Ами така, още една година мина – станах на 52. Не, не крия възрастта си – това е привилегия и аз наистина не броя тези години. Може би това ме спасява от повечето състояния, в които изпадат жените след 40“, казва Маги.

Философията ѝ за младостта

"Знам, че остаряването е нещо съвсем естествено и никой не е избягал от него. Но защо, при положение че можем да се грижим за себе си, да спортуваме, да се храним добре и да изглеждаме добре, трябва да се изоставяме?“, допълва тя.

За Маги спортът е философия:

"Спасяват ме спортът, храната и начинът на живот. Когато една жена се харесва и се чувства добре, оттам няма място да се вълнува от годините си.“

Отдава младоликия си вид на съчетание от ген и постоянна грижа. "Ген – на първо място, благодаря на родителите ми. Желание да се поддържаш, целенасочена работа – съвкупност от много неща. Това не е подарък, а труд.“

Здравословен начин на живот

"Много е важен начинът на живот! Не пия, не пуша, никога не съм взимала наркотици. За първи път чаша вино изпих на 42 години – мъжът ми ме учеше да пия за сватбата“, разказва Маги.

"Цигари паля много рядко – ако пия кафе или съм в компания. Но наркотици не съм опитвала никога. Алкохолът съсипва много жени!“

Не си пада и по шумните купони, затова и рожденият ѝ ден този път преминал спокойно – с домашна храна и телевизия в компанията на съпруга ѝ.

"Имам подарък, разбира се, от мъжа ми – поръчах си го. Този път бях подготвена и казах, че искам сешоар. И той ми го взе. Радвах се като малко дете“, усмихва се Маги.

Равносметката

"Аз не съм материалист, но съм благодарна. На рождения ми ден се събуждам и благодаря на Господ. Нямам интерес към скъпи неща – дори мисля да си продам колата и да си купя малка градска. Обръщам се повече към духовното. Единствената равносметка е, че си жив и здрав и благодарен. Това е и моето пожелание за всяка следваща година – и за мен, и за всички хора.“

Онлайн проектът "Be the Best“

"Be the Best – да бъдеш най-добрата версия на себе си“ – така се казва онлайн проектът на Маги, насочен към здравословния начин на живот и спорта.

"Започнахме да обикаляме всякакви различни места – пилатес, фитнес, кросфит. Наскоро гостувахме на Секса Недева, 74-годишна бивша треньорка по гребане и водеща на аеробика. Скача по два пъти на ден – и е вдъхновение. Тя е пример за това, което искам да бъда.“

Спортен режим

Маги тренира пет пъти седмично – четири силови тренировки и един ден кардио, с два дни почивка.

"От няколко месеца целенасочено тренирам определени мускулни групи. Работя с шампионката по бикини фитнес Таня Ангелова. На 38 години съзнателно започнах да тренирам – знаех какво се случва с живота след 40 и исках да съм подготвена.“

Хранителен режим

"Ям всичко, но спазвам стриктен режим – около 2000 калории дневно. Месо, картофи, ориз и зеленчуци. Обичам авокадо за здравословни мазнини. Кисело мляко – рядко, прясно – изобщо не! Не ям много плодове. Следвам средиземноморска диета. Храня се четири пъти на ден, не ям след 20:00 ч., имам и по-леки дни.“

"Това не е суета, а грижа за здравето и начин на живот. Дори понякога минават дни, без да се погледна в огледалото. Да, суетна съм – но аз цял живот съм била пред камерата“, признава Маги.

Почивка и време за себе си

"Обичам да си почивам сама със себе си на дивана – слушам аудиокнига или интересен подкаст. Когато има събеседник, който ме вдъхновява, слушам и се мотивирам. Много съм самодостатъчна като човек.“

Грижовна стопанка на питбули

От години Маги отглежда два питбула – мъжкия Кан (7 г.) и дъщеря му Чуки (4 г.).

"Гледам ги в двора, разхождаме се в гората – дисциплинирани са и добре обучени. Чуки чака бебета. Разхождам ги рано сутрин или късно вечер – винаги на каишка и с намордник. Все пак са сериозни животни и стопанинът трябва да има едно наум.“


