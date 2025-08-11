Маги Халваджиян с ново начало

© От Нова телевизия упорито отказват да върнат на екран музикалното шоу за таланти "Х Фактор", но Маги Халваджиян е замислил нов формат по негово подобие. В журито със сигурност ще влезе фолк звездата Меди, похвали се самият изпълнител. Той показа в социалните мрежи снимка от работния процес. Лицата на колегите му от журито не се виждат ясно, но приличат на три от любимите звезди, с които арменецът работи. Това са Саня Армутлиева, Малин Кръстев и Димитър Ковачев – Фънки, забеляза "Уикенд".



"Една сцена, един шанс, един бутон! Нямам търпение да ви направя част от нещо истински специално и вълнуващо за мен!", написа Меди на официалната си страница във Фейсбук преди дни.



Той обеща повече подробности по темата съвсем скоро, но феновете веднага се втурнаха да гадаят за какво става въпрос. Масата реши, че ще се прави нов сезон на сваления преди 8 години "Х Фактор". На снимката се вижда, че в заглавието на проекта наистина фигурира буквата "Х", но има и друга буква до нея, така че явно става въпрос за друго шоу. Кое е то? Засега не е съобщено.



Ясно е, че става въпрос за шоу за таланти, в което участниците имат само по един шанс и оценките се дават чрез бутони пред всеки от членовете на журито. По същият начин се действа в "България търси талант" на Би Ти Ви, но това е друго шоу. Явно тепърва ще ни запознават в подробности с него.



Меди е седнал на първа линия, а до него седи къдрокоса жена, която много прилича на продуцентката Саня Армутлиева. Тя има запазено място във всички предавания за таланти, които Маги Халваджиян снима. Последният на масата на журито пък изглежда и е заел поза като на Димитър Ковачев-Фънки – също любимо лице на Халваджиян.



Никой от феновете на Меди не разпозна мъжа между Саня и Фънки. Вижда се, че той много прилича на един от любимите актьори на арменеца – Малин Кръстев. С години актьорът беше водещ на предаването "Господари на ефира", но в последно време не се появява в тв продукциите на Халваджиян. Ако е влязъл в журито на новия тв формат, това е знак, че бъдещото шоу най-вероятно ще е не само за музикален, но и за актьорски талант.



Много фенове на Меди се възмутиха, че до него на масата на журито седи Саня Армутлиева, която беше негова треньорка в "Х Фактор" преди 12 години. през 2013-а, във втория сезон на формата у нас, когато победи Жана Бергендорф, бъдещата звезда на попфолка се яви на кастинг с истинското си име – Мехмед Гогов. Тогава той беше 19-годишен студент. Младият певец влезе в отбора на момчетата, ръководен от Армутлиева, но на по-късен етап в предаването тя го изключи от състезанието, предпочитайки други кандидати за музикална слава. "Не трябваше да им правиш евала на тия смешковци. Много над тях си!"; "Нека да видят, че думите им нямат стойност пред Бог и, ако Той е решил да издигне някой, Той ще го направи"; "Всичко се връща! Сега някои хора е редно да станат и да си тръгнат", коментират фенове на Меди по адрес на Саня. Самият певец твърди, че това, че навремето тя го е изключила от отбора си, не го е спирало по пътя му към музиката, а само го е накарало с още по-голям хъс да се развива като певец.



Нито една телевизия все още не е съобщила за нов музикален формат, който ще включи в програмата си. Най-вероятно в момента тече предварителна работа по шоуто, преди да бъде обявен официален кастинг. В чий ефир ще го излъчват? Най-вероятно – на Нова телевизия, където Халваджиян обикновено работи. В последните месеци той снима и два сериала за БНТ – "Мамник" и "Под прикритие" 6. Така че не е изключено да прави музикален формат за БНТ.