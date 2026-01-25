ИЗПРАТИ НОВИНА
Маги Халваджиян кумува на Рачков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:13
©
Маги Халваджиян най-вероятно ще кумува на бъдещото семейство Рачкови – Димитър и Виктория, които скоро сключват брак. От самото начало на връзката си актьорът и любимата му са неразделни с продуцента и неговите близки. Очаква се да кажат "Да!" пред него и съпругата му Кремена това лято, с което най-накрая официално ще се сродят. 

Стилистката Кремена Халваджиян вече търси рокля за бъдещата булка Вики, твърдят запознати. Красивата бизнес дама – бивша маникюристка и адреналинка – има достатъчно добър вкус, за да може и сама да избере тоалета за предстоящия най-щастлив ден в живота си, но предпочитала да се допита до професионалистка. Младоженецът Митко пък сподели наскоро, че именно Кремена е била човекът, който е избрал годежния пръстен на Виктория, украсен с огромен диамант. Явно има голямо доверие на шармантната стилистка, а с мъжа й работи поне от 20 години.

Практически на Маги Халваджиян и на брат му Джуди родната звезда дължи своята популярност. Те го взимат като водещ в "Господари на ефира", когато едва прохожда в актьорската професия, и му дават възможност да докаже качествата си на малкия екран. Ако не бяха арменците, е възможно Митко не само да беше останал актьор, известен само на тесен кръг интелектуалци с афинитет към театъра, но и никога да не се бе запознал с Виктория. Затова е редно да окажат чест, като поканят Маги за свой кум. Освен това двамата с Кремена се славят като здраво семейство със солидна история – точно каквото е нужно да добрите брачни свидетели.

Както "Уикенд" писа, двойката обмисля двойна сватба – граждански брак в тесен кръг в Италия и по-шумно и пищно тържество в България, където най-вероятно ще сключат и църковен брак. Известно е, че 53-годишният Рачков се жени за първи път в живота си, макар че има няколко продължителни връзки и дете от сценаристката Христина Апостолова. Предприемайки такава стъпка на своята възраст, той бил готов сериозно да се изръси с пари, за да задоволи мечтите за идеална сватба на своята любима. Говори се, че целия хонорар, който бъдещият младоженец ще вземе, водейки "Капките" тази пролет, ще отиде за сватбата и медения месец с Вики, даже не се знае дали парите ще му стигнат.

Самата Вики, както е известно, вече е имала "най-щастлив ден в живота си" и то цели два пъти. Тя вдигна две сватби с предишния си мъж – Явор Зайн, преди по-малко от 3 години. Със сигурност има ясни спомени как се организира сватба, и ще удари едно рамо своя любим с интересни идеи.


