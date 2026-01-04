ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мафиот от "Братя" се сгоди
Сърце
Красавицата си пусна снимка пред Лувъра в Париж, на която гордо е вдигнала ръката си, за да акцентира върху пръстена на безименния си пръст. Тя е добавила сърце и емоджи на годежно бижу заедно с датата 1.1.26, а в коментарите актьорът и футболист на ФК Динамит Емил Байкушев й е написал "Обичам те“, на което Ники шеговито е отговорила: "А не бе“.
Поръчки
Сред първите, които го поздравиха за щастливото събитие, бе колегата му Алекс Иванов, който в "Братя“ играе мафиота Сандо Акадри и Емо е в ролята на Калоян, част от неговата банда за изпълнение на мокри поръчки. Самият Алекс също се сгоди за приятелката си Анелия само преди малко повече от месец. Това се случи след края на софийската премиера на спектакъла на пазарджишкия театър "Хедарал – последното пътуване на Константин Величков“.
Познатият като мафиот актьор е в образа на самия Константин Величков и след финала на представлението изненада графичната дизайнерка с годежното бижу, а после пред "Телеграф“ той се похвали, че тя е казала "да“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2860
|предишна страница [ 1/477 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Астрологът Силва Дончева: Чудовищна криза през февруари, може да ...
15:30 / 04.01.2026
Честито на Христо Шопов!
14:55 / 04.01.2026
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за...
19:36 / 03.01.2026
Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече ...
18:25 / 03.01.2026
Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
13:51 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS