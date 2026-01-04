ИЗПРАТИ НОВИНА
Мафиот от "Братя" се сгоди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:00Коментари (0)410
©
виж галерията
Мафиот от култовия кримисериал на NOVA "Братя“ се сгоди в новогодишната нощ. За това се похвали в социалните мрежи приятелката на Емил Байкушев - Николета Димитрова.

Сърце

Красавицата си пусна снимка пред Лувъра в Париж, на която гордо е вдигнала ръката си, за да акцентира върху пръстена на безименния си пръст. Тя е добавила сърце и емоджи на годежно бижу заедно с датата 1.1.26, а в коментарите актьорът и футболист на ФК Динамит Емил Байкушев й е написал "Обичам те“, на което Ники шеговито е отговорила: "А не бе“.

Поръчки

Сред първите, които го поздравиха за щастливото събитие, бе колегата му Алекс Иванов, който в "Братя“ играе мафиота Сандо Акадри и Емо е в ролята на Калоян, част от неговата банда за изпълнение на мокри поръчки. Самият Алекс също се сгоди за приятелката си Анелия само преди малко повече от месец. Това се случи след края на софийската премиера на спектакъла на пазарджишкия театър "Хедарал – последното пътуване на Константин Величков“.

Познатият като мафиот актьор е в образа на самия Константин Величков и след финала на представлението изненада графичната дизайнерка с годежното бижу, а после пред "Телеграф“ той се похвали, че тя е казала "да“.


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: