Люси Дяковска получи огромно признание в Германия

Българската певица Люси Дяковска бе отличена с почетен приз от Асоциацията на поп културата в Германия. Това съобщи огненото момиче от Плевен, като публикува снимки от церемонията по награждаването в социалните мрежи. Отличието си Дяковска не печели сама, а заедно с колежките си от No Angels.



"Преживяхме нещо уникално и със сигурност ще ми трябва време докато го осмисля. Това наше пътуване е пълно с радост, знание, конфликт, любов, отговорност, приятелство, решителност, наслада, тъга, успех и разбира се музика! Музиката, която съпътства хората толкова време и ни дава по-добър живот. Моята благодарност да бъда сред тези дами е безгранична, както е и любовта ми към тях“, не пести емоциите си българката.



Почетната награда на No Angels се дава за цялостен принос към популярната култура в Германия. "Това отличие е и за вас“ – с тези думи певиците се обърнаха и към феновете си в социалните мрежи.



Припомняме, че за 20-ата годишнина на момичешката банда, Люси Дяковска се събра отново със Санди Мьолинг, Надя Бенаиса и Джесика Валс. В началото на годината четирите представиха нова версия на една от най-големите си класики - Daylight In Your Eyes, пише HotNews. След бурния отзвук от страна на феновете, дамите решиха да обединят усилия за нещо по-голямо – цял албум и юбилеен концерт.



Тавата "20“ се появи през лятото. В нея Дяковска и останалите момичета са записали някои от най-популярните си парчета като When The Angles Sing, We Keep The Spirit Alive, There Must Be An Angel и Rivers Of Joy в различен, модерен аранжимент. Създали са и изцяло нови четири песни.



Дяковска и компания ще представят албума на концерт в Берлин на 18 юни 2022 г. Билетите за събитието са в продажба, като само за ден бяха закупени 3700.