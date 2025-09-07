ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любовницата от скандала на концерта на Coldplay поиска развод
Кристин Кабот, която беше хваната в прегръдките на бившия изпълнителен директор на компанията Astronomer Анди Байрън, е подала молба за развод след скандала с концерта, пишат от Complex.
Според TMZ , Кабот, която беше бившият HR на Astronomer, е поискала законна раздяла със съпруга си Андрю Кабот още на 13 август в Портсмут, Ню Хемпшир.
През юли Кабот и Байрън, който също е женен, посетиха бостънската спирка от турнето Music of the Spheres на Coldplay, където бяха видени да се прегръщат на фона на музиката.
След като се видяха на големите екрани, двамата се опитаха да се откъснат един от друг, но беше твърде късно, тъй като вокалистът на Coldplay Крис Мартин ги извика. "Или имат афера, или просто са много срамежливи“, пошегува се музикантът.
Скандалът се влоши оттам нататък, като и Байрън, и Кабот напуснаха компанията DataOps, която обяви, че търси нов главен изпълнителен директор, след като видеото се разпространи мълниеносно по цял свят. Временният изпълнителен директор на Astronomer Пийт ДеДжой обаче се радваше на момента, като написа в LinkedIn, че макар вниманието да е "необичайно и сюрреалистично“, компанията се е превърнала в "известно име“.
